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YSK BAŞKANI ŞEFİK: "SABAH SAATLERİNDE KATILIM EN YÜKSEK İSKELE’DE, EN DÜŞÜK MAĞUSA’DA”

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, milletvekilliği erken seçim için Şehit Tuncer İlkokulu 134 numaralı sandıkta oy kullandı.

YSK BAŞKANI ŞEFİK: "SABAH SAATLERİNDE KATILIM EN YÜKSEK İSKELE’DE, EN DÜŞÜK MAĞUSA’DA”

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, milletvekilliği erken seçim için Şehit Tuncer İlkokulu 134 numaralı sandıkta oy kullandı.

07 Ocak 2018 Pazar 13:29
YSK BAŞKANI ŞEFİK: "SABAH SAATLERİNDE KATILIM EN YÜKSEK İSKELE’DE, EN DÜŞÜK MAĞUSA’DA”
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YSK BAŞKANI ŞEFİK: "SABAH SAATLERİNDE KATILIM EN YÜKSEK İSKELE’DE, EN DÜŞÜK MAĞUSA’DA”

ŞEFİK: “SEÇMENİN İRADESİNİ NASIL YANSITTIĞINI YARIN GÖRECEĞİZ”

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, milletvekilliği erken seçim için Şehit Tuncer İlkokulu 134 numaralı sandıkta oy kullandı.

Şefik, oyunu kullanmasının ardından basına kısa bir açıklama yaptı. Bugüne kadar hep kendilerinin konuştuğunu ve seçmene nasıl oy kullanacağını açıklamaya çalıştıklarını belirten Şefik, “Bugün konuşma sırasının seçmende” dedi.

Narin Ferdi Şefik, seçmenin iradesini nasıl yansıttığını yarın görmüş olacaklarını kaydetti.

KATILIM ORANLARI

Şefik, sabah saatlerindeki katılım oranlarını da basınla paylaştı. Şefik, “En yüksek katılım 11.7 ile İskele’de. Katılım oranı Lefke’de 8.87, Lefkoşa’da 6.77, Güzelyurt’ta 8. 9, Girne’de 8.82 ve Mağusa’da 0.5 civarında” dedi.

Oranların gün içerisinde yükseleceğine inandığını belirten Şefik, seçimin herkes için hayırlı olmasını temenni etti.

Son Güncelleme: 07.01.2018 14:32
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