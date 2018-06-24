YSK Başkanı Şefik, Oyunu Kullandı...

KKTC SANDIK BAŞINDA…

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANI ŞEFİK OYUNU KULLANDI

ŞEFİK, BELEDİYE BAŞKANI SEÇİMLERİNİN GAYRİ RESMİ SONUÇLARININ SAAT 21.00 SIRLARINDA VERİLMEYE BAŞLANMASINI BEKLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

SEÇİME KATILIM ORANLARI 10.30 İTİBARIYLA LEFKOŞA’DA YÜZDE 10.15, GAZİMAĞUSA’DA YÜZDE 16.52, GİRNE’DE YÜZDE 11.6, GÜZELYURT’TA YÜZDE 9.24, İSKELE’DE YÜZDE 16.8, LEFKE’DE YÜZDE 9.45

BİR GAZETE HAKKINDA ŞİKAYET VAR, YSK DEĞERLENDİRİYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, Şehit Tuncer İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Şefik, oyunu kullandıktan sonra basına yaptığı açıklamada “sakin bir seçim günü “ olduğunu, sadece bir gazete hakkında şikayet aldıklarını, bunun söz konusu gazetede bir adayın propagandasıyla ilgili olduğunu, konunun tezekkür edileceğini ve bilahare bilgi verileceğini söyledi.

Şefik, katılım oranlarının 10.30 itibarıyla Lefkoşa’da yüzde 10.15, Gazimağusa’da yüzde 16.52, Girne’de yüzde 11.6, Güzelyurt’ta yüzde 9.24, İskele’de yüzde 16.8, Lefke’de yüzde 9.45 olduğunu açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Şefik, gayri resmi belediye başkanlığı seçim sonuçlarının saat 21.00 sıralarında verilmeye başlanmasını, geriye kalanların ise sabah olmadan verilmesini beklediklerini ifade etti.