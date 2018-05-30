YSK, Adayların Geçici İlanında Düzeltme Yaptı!

YÜKSEK SEÇİM KURULU CİNSİYET KOTASI UYGULAMADIĞI İÇİN DP'NİN İKİ YERDEKİ MECLİS ÜYELİĞİ ADAY LİSTESİNİ İPTAL ETTİ
BAZI MUHTARLIKLAR VE İHTİYAR HEYETİ ÜYELİLİĞİ ADAYLARININ İLANINDA DA DÜZELTME YAPILDI
Lefkoşa, 30 Mayıs 18 (.): Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Demokrat Parti'nin Esentepe Belediye Meclis Üyeliği ve Dipkarpaz Belediye Meclis Üyeliği seçimleri için yaptığı adaylık başvurularında cinsiyet kotasına uymadığı için aday listesini iptal etti.
24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi için başvuran adayları geçici olarak dün ilan eden YSK, bu akşam yayımladığı 20 numaralı duyuruyla geçici ilanda da düzeltme yaptı.
Düzeltilerek yeniden ilan edilen adaylara her türlü yasal itirazın yarın saat 08.00’den 18.00’e kadar ilgili İlçe Seçim Kurulu'na yapılabileceği duyuruldu.
Duyuruda, "Yüksek Seçim Kurulu, Demokrat Parti, Esentepe Belediye Meclis Üyeliği ve Dipkarpaz Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinde, 49/2015 sayılı Siyasal Partiler Yasası’nın 28(2) maddesinde yer alan cinsiyet kotasına uymadığından her iki seçim bölgesinde de Demokrat Partinin Belediye Meclis Üyeliği aday listesinin iptal edilmesine ve geçici ilanda düzeltme yapılmasına karar vermiştir" denildi.
Buna göre Girne ilçesindeki Esentepe Belediyesi için Belediye Meclis Üyeliği Adayları geçici olarak şöyle ilan edildi:
1. Deniz Karlankuş UBP
2. Ali Abanoz UBP
3. Aycan Gürbüz UBP
4. Öznur Yıldız UBP
5. Erol Canselen UBP
6. Musa Erkanat UBP
7.Vait Soytürk UBP
8. İlker Kalkın UBP
1. Serda Kim CTP
2. Başak Tümkan CTP
3. Fatma Şençağ CTP
4. Lütfü Güneş CTP
5. Hatice Gürbüzer CTP
6.Mehmet Nasiboğlu CTP
7. Servet Akkılıç CTP
8. Fazlı Koyu CTP
1. Ahmet Aygün YDP
2. Züleyha Emen YDP
3. Engin Şengün YDP
4. Özlem Karlankuş YDP
5. Hakan Kurşun YDP
6.Ahmet Karal YDP
7. Fatma Şamlıyaka YDP
8. Şener Çelik YDP
İskele ilçesindeki Dipkarpaz Belediyesi'nin düzeltilmiş şekliyle geçici ilan edilen belediye meclis üyesi adaları ise şöyle:
1. Adem Akın (HP Adayı)
2. Enes Özbayrak (HP Adayı)
3. Besra Yıldız (HP Adayı)
4. Mustafa Çayır (HP Adayı)
5. Kadir Yıldırım (HP Adayı)
6. Suna Kasapoğlu (HP Adayı)
7. Yolcu Pekri (HP Adayı)
8. Çile Kulucan (HP Adayı)
1. Sinem Dağ (CTP Adayı)
2. Mehmet Büyükdoğan (CTP Adayı)
3. Pınar Sünmez (CTP Adayı)
4. Deniz Ocak (CTP Adayı)
5. Serpil Yeşer (CTP Adayı)
6. Mehmet Aydemir (CTP Adayı)
7. Fatma Erkol (CTP Adayı)
8. Yunus Zengin (CTP Adayı)
1. Nuray Karakuş (UBP Adayı)
2. Osman Güngör (UBP Adayı)
3. Emin Güngör (UBP Adayı)
4. Dilek Özmenoğlu (UBP Adayı)
5. Süleyman Gül (UBP Adayı)
6. Durmuş Ali İldeniz (UBP Adayı)
7. Emine Yıldızlı (UBP Adayı)
8. Mustafa Aktaş (UBP Adayı)
1.Murat Çebi (YDP Adayı)
2. Murat Pürtül (YDP Adayı)
3. Fevzi Özbayrak (YDP Adayı)
4. Hayriye Pürtül (YDP Adayı)
5. Ferhat Yahlioğlu (YDP Adayı)
6. Nazmiye Çebi (YDP Adayı)
7. Necdet Çetin (YDP Adayı)
8. Hatice Yeşer (YDP Adayı)
MUHTAR VE İHTİYAR HEYETİ ÜYELİĞİ ADAYLARI DUYURUSU DA DÜZELTİLDİ
YSK, adaylık başvurularını geçici olarak ilan ettiği dünkü 18 numaralı duyurusunda bazı muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylarının başvuru yaptığı yer veya seçim çevresi hatalı duyurulduğu için düzeltilmiş şekliyle yeniden ilan etti.
Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeliklerinde yapılan düzeltilmiş ilan şöyle:
1- LEFKOŞA İLÇESİ
ALAYKÖY - ALAYKÖY
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. BAHRİ KIR
2. MESUT KIR
3. FERDİ ÖDEN
4. BÜNYAMİN ULAŞ
5. ENES SOYKAN
6. MUHARREM FISTIKCI
7. BEKİR SARIKAYA
8. HUSAFETTİN KARATEKE
9. UMUT ULAŞ
10. ŞÜKRAN ACAR
11. RAZİYE ULAŞ
12. YAVUZ KANSU
13. MEHMET DEMİRAĞ
14. MEHMET KARA
15. FATMA SOYKAN
ALAYKÖY - YILMAZKÖY
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. OĞUZ ÜÇÖZ
2. MEHMET ATAŞ
3. MUSTAFA ŞEVKİ HIZAL
4. HATİCE ÜÇÖZ
DEĞİRMENLİK - BAŞPINAR MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. MUSTAFA KÖSEOĞLU
2. MEHMET YAZICI
3. TARIK KAHRAMAN
4. YAKUP SUİÇMEZ
DEĞİRMENLİK - TEPEBAŞI MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. MEHMET AYSIN KARGI
2. HASAN ÖZGÖKÇEN
3. MEHMET ÖZDENİZER
4. UĞUR ÇETİNKAYA
5. GENÇALİ KUMAŞ
LEFKOŞA - KARAMANZADE MAHALLESİ
Muhtarlık Adayları
1. ADEM YAZICI
2. BİRDAL YURDAIŞIK
3. HÜSAMETTİN ÇOLLO
4. SEHER BİRİCİK
5. MERT KÖROĞLU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. ÖKKEŞ EVRAN
2. BERNA YASAV
3. ŞEVKET KILINÇYASİN ÜÇTAŞ
5. ÇAĞAN TEKİN
6. SÜLEYMAN FİLİZ
7. KADRİYE KÖROĞLU
8. GÖNÜL YURDAIŞIK
9. AHMET ŞAHİN
10. FERİDE TOKMAK
11. YAĞMUR CUŞAR
12. FİLİZ ÇOLLO
LEFKOŞA - YENİCAMİ MAHALLESİ
Muhtarlık Adayları
1. FATMA KESMECİ
2. BELGİN ARZUHAN
3. AYŞEN HAMİTOĞLU
4. MEHMET ÇAMIR
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. HASAN AKKUŞ
2. CUMA KAVUNCUOĞLU
3. VAHAP BAYSAL
4. ADNAN GETİRMEZ
5. MUSTAFA ASI
LEFKOŞA - YENİŞEHİR MAHALLESİ
Muhtarlık Adayları
1. MUSTAFA METİN BIÇKICIOĞLU
2. YAŞAR ARACI
3. YUSUF ŞİMŞEK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. MEHMET MAHMUT AŞKAROĞLU
2. TANER KARAKAŞLI
3. ETHEM BİNİCİ
4. RAMAZAN KURBAN
5. MUSTAFA DENİZGEZEN
6. RAŞİT SÖZALP
7. FADIL SÜTCÜLER
8. BÜLENT GÜRSOY ERSOY
9. MUSTAFA İLKBAHAR
10. EMİN SABANCIOĞULLARINDAN
2-GAZİMAĞUSA İLÇESİ:
GEÇİTKALE - NERGİSLİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Sezar Gıraç
2. Halil Ada
3. Kaşif Kusetoğulları
4. Ünal Kadı
5. Mehmet Yağcı
6. Kamil Şenkaya
7. Mete Aykent
8. Pervin Uzun
GAZİMAĞUSA - MUTLUYAKA MAH.
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Şengül Kaleci
2. Ahmet Kaplan
3. Sabit Altınok
4. Behcet Harmancıoğlu
5. Hasan Yelkanat
6. Kaan Kaymak Yelkanat
7. Bülent Dirensoy
8. Osman Özgem
VADİLİ - VADİLİ
Muhtarlık Adayları
1. Tüner Öksüzoğlu
2. Murat Sapsızoğlu
3. Ramazan Kolay
4. Mustafa Kara
5. Mustafa Güven
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Gül Korkmaz
2. Eren Koçak
3. Pembe Özuğurlu
4. Süleyman Ağa
5. Hasan Vurgun
6. Hüseyin Topal
YENİBOĞAZİÇİ - MORMENEKŞE
Muhtarlık Adayları
1. Ertoğrul Gazi
2. Saim Aytürk
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Hanım Alman
2. Esat Bıyıklıgil
3. İlkay Erdoğuş
4. Sıdıka Ergazi
YENİBOĞAZİÇİ - YENİBOĞAZİÇİ
Muhtarlık Adayları
1. Burhan Özdemirciler
2. Hilmi Şenyapılı
3. Bilal Özveli
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Şermin Kasap
2. Süleyman Dinleyici
3. Çiğdem Özmusalar
4. Gül İkinci
5. Yusuf Akbelli
6. Adem Özkan
7. Aliye Yaba
8. Yusuf Sezerli
9. Rahme Fahlıoğulları
3- GİRNE İLÇESİ
LAPTA - BAŞPINAR MAHALLESİ
Muhtarlık Adayları
1 Ersin Çakır
2 Suna Yıldırım
3 Coşkun Yılmaz
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1 Taştan Yılmaz
2 Mehmet Yılmaz
3 Gülden Bülbül
4 Reyhan Özdil
5 İbrahim Yaman
6 Erkin Dağaştı
7 Mehmet Koca
8 Ayfer Yılmaz
LAPTA - YAVUZ MAHALLESİ
Muhtarlık Adayları
1 Halil Gülerman
2 Gaye Temel
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1 Hediye Gülerman
2 Hüseyin Gülerman
3 Cihan Fotalı