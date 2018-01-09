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YSK AÇIKLADI! İŞTE YENİ MECLİS...

YSK resmen açıkladı!

YSK AÇIKLADI! İŞTE YENİ MECLİS...

YSK resmen açıkladı!

09 Ocak 2018 Salı 17:06
YSK AÇIKLADI! İŞTE YENİ MECLİS...
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Yüksek Seçim Kurulu Yeni Meclisi Resmen Açıkladı. İşte Yeni Milletvekilleri

Lefkoşa

UBP

Faiz Sucuoğlu

Hasan Taçoy

Hüseyin Özgürgün

Olgun Amcaoğlu

Ersin Tatar

Zorlu Töre

CTP

Tufan Erhürman

Özdil Nami,

Sıla Usar

Doğuş Derya

HP

Kudret Özersay

Tolga Atakan

Gülşah Manavoğlu

TDP

Cemal Özyiğit

DP

Serdar Denktaş

YDP

Bertan Zaroğlu

Mağusa

UBP

Sunat Atun

Dursun Oğuz

Oğuzhan Hasipoğlu

Ersan Saner

Resmiye Canaltay

CTP

Erkut Şahali

Teberrüken Uluçay

Asım Akansoy

HP

Hasan Topal

Ayşegül Baybars

DP

Fikri Ataoğlu

TDP

Hüseyin Angolemli

YDP

Erhan Arıklı

Girne

UBP

Kutlu Evren

Ünal Üstel

İzlem Gürçağ

Özdemir Berova

CTP

Fazilet Özdenefe

Fikri Toros

HP

Erek Çağatay

Jale Refik Rogers

TDP

Zeki Çeler

DP

Koral Çağman

Güzelyurt

UBP

Ali Pilli

Menteş Gündüz

CTP

Armağan Candan

HP

Hasan Büyükoğlu

İskele

UBP

Nazım Çavuşoğlu

Önder Sennaroğlu

Yasemin Öztürk

CTP

Biray Hamzaoğluları

HP

Mesut Genç

Lefke

UBP

Aytaç Çaluda

CTP

Salahi Şahiner

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