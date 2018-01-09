YSK AÇIKLADI! İŞTE YENİ MECLİS...

Yüksek Seçim Kurulu Yeni Meclisi Resmen Açıkladı. İşte Yeni Milletvekilleri
Lefkoşa
UBP
Faiz Sucuoğlu
Hasan Taçoy
Hüseyin Özgürgün
Olgun Amcaoğlu
Ersin Tatar
Zorlu Töre
CTP
Tufan Erhürman
Özdil Nami,
Sıla Usar
Doğuş Derya
HP
Kudret Özersay
Tolga Atakan
Gülşah Manavoğlu
TDP
Cemal Özyiğit
DP
Serdar Denktaş
YDP
Bertan Zaroğlu
Mağusa
UBP
Sunat Atun
Dursun Oğuz
Oğuzhan Hasipoğlu
Ersan Saner
Resmiye Canaltay
CTP
Erkut Şahali
Teberrüken Uluçay
Asım Akansoy
HP
Hasan Topal
Ayşegül Baybars
DP
Fikri Ataoğlu
TDP
Hüseyin Angolemli
YDP
Erhan Arıklı
Girne
UBP
Kutlu Evren
Ünal Üstel
İzlem Gürçağ
Özdemir Berova
CTP
Fazilet Özdenefe
Fikri Toros
HP
Erek Çağatay
Jale Refik Rogers
TDP
Zeki Çeler
DP
Koral Çağman
Güzelyurt
UBP
Ali Pilli
Menteş Gündüz
CTP
Armağan Candan
HP
Hasan Büyükoğlu
İskele
UBP
Nazım Çavuşoğlu
Önder Sennaroğlu
Yasemin Öztürk
CTP
Biray Hamzaoğluları
HP
Mesut Genç
Lefke
UBP
Aytaç Çaluda
CTP
Salahi Şahiner