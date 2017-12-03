YSK 7 OCAK MİLLETVEKİLLİĞİ ERKEN GENEL SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARINI GEÇİCİ OLARAK İLAN ETTİ



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi milletvekili adaylarını geçici olarak ilan etti.YSK’dan yapılan 12’nci duyuruda “ 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için Milletvekilliği adaylığına yapılan başvurular, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 58(7) maddesi uyarınca başvuru sırasına göre geçici olarak ilân edilir.” İfadesi kullanıldı ve aday listesi verildi.Duyuruda, ilan edilen adaylara yapılacak her türlü yasal itirazın 3 ve 4 Aralık tarihlerinde saat 08.00’den 17:00’e kadar ilgili İlçe Seçim Kurulu’na yapılabileceği belirtildi.