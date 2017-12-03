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03 Aralık 2017 Pazar 07:51

YSK 7 OCAK MİLLETVEKİLLİĞİ ERKEN GENEL SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARINI GEÇİCİ OLARAK İLAN ETTİ

YSK 7 OCAK MİLLETVEKİLLİĞİ ERKEN GENEL SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARINI GEÇİCİ OLARAK İLAN ETTİ
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 YSK 7 OCAK MİLLETVEKİLLİĞİ ERKEN GENEL SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARINI GEÇİCİ OLARAK İLAN ETTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi milletvekili adaylarını geçici olarak ilan etti.

YSK’dan yapılan 12’nci duyuruda “ 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için Milletvekilliği adaylığına yapılan başvurular, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 58(7) maddesi uyarınca başvuru sırasına göre geçici olarak ilân edilir.” İfadesi kullanıldı ve aday listesi verildi.

Duyuruda, ilan edilen adaylara yapılacak her türlü yasal itirazın 3 ve 4 Aralık tarihlerinde saat 08.00’den 17:00’e kadar ilgili İlçe Seçim Kurulu’na yapılabileceği belirtildi.

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