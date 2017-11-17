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17 Kasım 2017 Cuma 17:46

YSK, 6 İLÇENİN NÜFUSUNU VE MİLLETVEKİLİ SAYISINI AÇIKLADI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 7 Ocak 2018’de yapılacak “Milletvekilliği Erken Genel Seçimi”nde 6 ilçenin nüfusunu ve çıkaracağı milletvekili sayılarını açıkladı.

YSK, 6 İLÇENİN NÜFUSUNU VE MİLLETVEKİLİ SAYISINI AÇIKLADI
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YSK, 6 İLÇENİN NÜFUSUNU VE MİLLETVEKİLİ SAYISINI AÇIKLADI

6 İLÇENİN TOPLAM NÜFUSU 230 BİN 747

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 7 Ocak 2018’de yapılacak “Milletvekilliği Erken Genel Seçimi”nde 6 ilçenin nüfusunu ve çıkaracağı milletvekili sayılarını açıkladı.

YSK yaptığı yazılı açıklamada, 6 ilçenin 230 bin 747 nüfusu olduğunu belirterek, 50 milletvekilinin dağılımını duyurdu.

Buna göre, ilçe nüfusları ve çıkaracağı milletvekili sayıları şöyle;

“Lefkoşa, nüfus 73 bin 869, milletvekili sayısı 16; Gazimağusa nüfus 59 bin 536, milletvekili sayısı 13; Girne nüfus 46 bin 889 milletvekili sayısı 10; İskele nüfus 24 bin 596 milletvekili sayısı 5; Güzelyurt nüfus 17 bin 416 milletvekili sayısı 4; Lefke nüfus 8 bin 441 milletvekili sayısı 2.”


 
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