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YSK 18.00 itibarıyla katılım oranını açıkladı: 71.41

YSK 18.00 itibarıyla katılım oranını açıkladı: 71.41

24 Haziran 2018 Pazar 16:19
YSK 18.00 itibarıyla katılım oranını açıkladı: 71.41

YEREL SEÇİMLER

SANDIKLAR KAPANDI

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde oy verme işlemi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) saat 18.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranını yüzde 71.41 olarak açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan bilgiye göre, seçime katılım oranları 18.00 itibarıyla şöyle:

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“Lefkoşa’da yüzde 58.55, Gazimağusa’da 70.68, Girne’de 68.6, Güzelyurt’ta 71.9, İskele’de 77.73 ve Lefke’de 81.”

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, sandıkların açılmasıyla oy pusulalarının seçim türüne göre ayrılacağını, önce belediye başkanlığı oy pusulasını sayılacağını, YSK 33 cetveline işlendikten sonra YSK 32’lerin doldurulacağını ve sonuçların YSK’ya telefon ve internet (viber) üzerinden aktarılacağını söyledi. Şefik, 28 belediye başkanının en geç bu akşam 21.00’e kadar açıklanacağını belirtti.

Şefik, diğer sonuçların sabaha kadar açıklanacağını da ifade etti.

Seçime katılımla ilgili de değerlendirme yapan Şefik, “Lefkoşa haricinde iyi” dedi.
 

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Son Güncelleme: 24.06.2018 19:22
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