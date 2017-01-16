Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ocak 2017 Pazartesi 10:51

YRD. DOÇ. DR. DELİCEIRMAK, “AİLE İÇİ İLETİŞİM” KONUSUNU AİLELERE ANLATTI

YRD. DOÇ. DR. DELİCEIRMAK, 'AİLE İÇİ İLETİŞİM” KONUSUNU AİLELERE ANLATTI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 GAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKAN VEKİLİ YRD. DOÇ. DR. DELİCEIRMAK, “AİLE İÇİ İLETİŞİM” KONUSUNU AİLELERE ANLATTI

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ), 2016-2017 Akademik Yılı; “Çocuk ve Sevgi” teması ile ortaya koyduğu “Rüzgar Gülü” projesi kapsamında, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak,“Aile içi İletişim” konusu ailelere anlatıldı.

Deliceırmak, aile içi iletişimin temel taşlarını ailere anlatarak, çocuklar ile nasıl iletişim kurulması gerektiğini anlattı. Deliceırmak sunumunda, ““İnsanlar konuşa konuş anlaşırlar” atasözümüz kişiler arası iletişimin önemini vurgular. İletişim, karşımızdaki kişilerle çok yönlü bir mesaj alışverişidir. Bu mesajlar sözlü olabileceği gibi, sözel olmayan biçimlerde de karşımızdakilere iletilebilir. Mesajlarımızı karşımızdakilere iletirken mimiklerimiz, jestlerimiz, diğer bir deyişle, vücut dilimiz, iletişimimizin çok önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Araştırmalar verilmek istenen mesajın % 65’inin sözel olmayan yollarla( beden dili, mimikler vb.), % 35’inin ise sözel biçimde iletildiğini göstermektedir” dedi.

Deliceırmak ayrıca, etkili iletişim için en önemli yapı taşlarının; saygı duymak, doğal davranabilmek, empati kurmak ve etkin dinlemek olduğunu belirterek, iletişmin yalnızca konuşmak olmadığını, aynı zamanda, neyi, ne zaman, nerede, nasıl söyleyeceğini bilmek, olayları basite indirgeyerek sunabilmek olduğunu söyledi. Bunun yanında, akıcı bir dille ve karşınızdaki kişiyle göz kontağı kurarak konuşabilmek, dikkati yoğunlaştırabilmek ve karşınızdaki kişinin verilen mesajı anlayıp anlamadığını kontrol edebilmenin de önemine değinen Deliceırmak, ailelerin çocukları ile iletşim kurarken ve onlara karşı tutum ve davranışlarının ne yönde olması gerektiğini aktardı.

Deliceırmak ayrıca, Anne/baba ve çocuk arasındaki olumlu iletişimin temel ilkelerini ve aile içinde ki olumlu iletişimi örnekler ile anlatarak, mutlu anne babaların, mutlu çocuklar yetiştirebilceğini dile getirdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
GaüİLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANVEKİLİ YRD. DOÇ. DR. DELİCEIRMAK
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BEL-SEN yeniden Keleş dedi BEL-SEN yeniden Keleş dedi
ÖZGÜRGÜN: “BAZI SENDİKA YÖNETİMLERİ HADLERİNİ AŞMIŞTIR” ÖZGÜRGÜN: “BAZI SENDİKA YÖNETİMLERİ HADLERİNİ...
Efsane Uğurlandı Efsane Uğurlandı
Acıların En Büyüğü Acıların En Büyüğü
Ailesi Şokta Ailesi Şokta
FETÖ Operasyonu Kıbrıs'a Sıçradı FETÖ Operasyonu Kıbrıs'a Sıçradı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

BEL-SEN yeniden Keleş dedi

Haberi Oku