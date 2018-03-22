Youtube’dan silah videolarına daha fazla kısıtlama

YouTube, sitesinde yayınlanan silah videolarını kaldırıyor. Kullanıcılar artık silahları nasıl monte edebileceklerini gösteren veya belirli silahlarla ilgili aksesuarları satan videoları izleyemeyecek veya yayınlayamayacak. Şirket zaten ateşli silah satmaya çalışan videoları yasaklamıştı.

YouTube, dünyanın en büyük video hizmeti ve silah meraklıları yıllardır siteye akın ediyor. Ancak, Google’ın sahibi olduğu şirket, silahlarla ilgili belirli videolara izin verince eleştiriler aldı.

YouTube’un silah videoları üzerindeki kısıtlamalarını sıkma kararı, ABD’de silah tartışmalarındaki gerginliğin artmasıyla birlikte geliyor. Florida’da Parkland’da okula giden 17 kişi öldürüldükten sonra, anti-silah savunucuları silah şirketlerini daha fazla kontrol etmek için teknoloji şirketlerine baskı yapıyorlar.

Şirket, web sitesinde şu anda “YouTube, ateşli silahlara sahip belirli türdeki içeriklere izin vermiyor” diyor. Bu yasaklı içerikler arasında, “ateşli silah, mühimmat, yüksek kapasiteli şarjör, ev yapımı susturucular / baskılayıcılar veya belirli ateşli silah aksesuarları üretme talimatları” yer alıyor. Bu, ateşli silahın nasıl birleştirileceğine yönelik talimatları da içeriyor.

YouTube, konu hakkında açıklama yapmadı.