YouTube’da müzik dinleyenlere kötü haber! Eskisi gibi olmayacak…

YouTube bilerek ve isteyerek reklamlarla canınızı sıkacak ve sizi tahrik etmeye çalışacak, eğer vazgeçmezseniz reklamlardan gelir sağlanacak, vazgeçip abone olursanız zaten para ödüyor olacaksınız. İşte konuya ilişkin detaylar…

YouTube’taki müziklerin arasına giren reklamlar artacak; yani bir başka deyişle müzik dinlemeye çalışanlar artık bunu pek ‘yapamayacak’.

Bu arada YouTube’u telefonundan izleyen herkesi ilgilendiren bir başka gelişme daha var. Dünya devi, YouTube’da video izleyen herkese bomba bir özellik sunmaya başladı. YouTube kullananların en çok şikâyet ettiği noktalardan biri şüphesiz internet olmadan da YouTube’u kullanabilmek istemeleri, yıllardır internet olmaksızın YouTube’a bağlanmayı başaramayıp kotaları ağırlıklı olarak YouTube’un doldurması.

Ancak YouTube’un hayata geçirdiği yeni uygulama, kullanıcıları büyük bir dertten kurtarıyor. Artık video izlerken internete bağlı olmak zorunda değilsiniz! Kullanıcıların YouTube'dan video indirip daha sonra internete bağlı değilken bile izlemesine ve yanındakilerle paylaşmasına izin veren YouTube Go, Türkiye ile birlikte 130'u aşkın ülkede kullanıma sunuluyor.

YouTube Go, bağlantı durumu ne olursa olsun daha fazla erişimin yanı sıra veri kullanımı üzerinde de daha fazla kontrol imkânı sağlıyor. YouTube Go'da öne çıkan özellikler şöyle:

ÖNEMLİ VİDEOLARINIZ…

Bölgenizde ve yaşadığınız çevrede trend olan videolar YouTube Go ana ekranında yer alır, böylelikle sizin çevrenizin ilgisini çekecek videoları keşfetme imkânı bulabilirsiniz.

DENEYİMLERİNİZİ KONTROL…

YouTube Go'da bir video ile ilgili küçük resme tıklayarak ön izleme yapabilir, böylelikle ne hakkında olduğu konusunda daha fazla fikir edinip izleyip izlememe kararını önceden verebilirsiniz. Daha sonra izlemek için cihazınıza indirebilir veya hemen izleyebilirsiniz. Ayrıca söz konusu videoyu izlerken ne kadar veri kullanacağınızı da seçmeniz mümkün.

YouTube Go kullanırken videolarınızı yakınınızda bulunan aile üyeleri ve arkadaşlarınızla hiç veri kullanmadan paylaşabilirsiniz.

YÜKSEK KALİTEDE İZLENME

Kullanıcı geri bildirimlerinden yola çıkılarak yapılan değişikliklerle artık videoları indirmek, izlemek veya paylaşmak istediğinizde temel ve standart çözünürlüklerin yanı sıra Yüksek Kalite'yi de (HQ) tercih edebilirsiniz.

SEVDİĞİNİZ GÜNCEL İÇERİKLER

Kullanıcıların güncel video önerileri talebi doğrultusunda yapılan yeniliklerle, artık ana ekranda daha kişiselleştirilmiş içeriklere ulaşılabilecek.

KOLAY PAYLAŞIM

Artık yakındakilerle paylaş özelliğine ana ekrandan daha da kolay ulaşılabiliyor. Ayrıca çok istenen tek seferde birden çok video paylaşma seçeneği de eklendi.

YOUTUBE GO UYGULAMASI NE ZMAN YAYINLANIYOR? UYGULAMA ÜCRETLİ Mİ?

YouTube Go bugünden itibaren telefonlara yüklenebilecek; henüz herkes erişemese de ilerleyen saat ve günlerde herkesin erişimine açılacak. Uygulama ücretsiz; iPhone ve Android cihazlarda kullanılabilecek.