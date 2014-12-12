YouTube'a girenler bugünden sonra.

Kullanıcıların yıllardır beklediği çevrimdışı video izleme seçeneği nihayet YouTube'a geldi.

YouTubeun mobil uygulamasına girenler bugüne kadar internete bağlı olmadan vidio izleyemiyordu. İzlenen bir video dahi olsa o görüntü tekrar açıldığında internete bağlı olma zorunluluğu bulunuyordu.

YouTube'un bu ülkelere ilk kez bu özelliği açmasının nedeni ise Asya ülkelerinde internetin yavaş olması....

Ancak YouTube'a gelen yeni çevrimdışı video oynatma özelliği ile artık izlenen bir videoyu daha sonra izlemek istediğinizde internete bağlı olmanız gerekmeyecek. Ama bunun için de bir zaman sınırlaması olacak: 48 saat! Bu süre sona ermeden kullanıcılar izledikleri videoları tekrar ve internete bağlı olmaksızın izleyebilecek. Bu da kota aşımı konusunda sıkıntısı olan kullanıcılar için oldukça kullanışlı bir özellik...Diğer yandan bu özelliğin şimdilik , Endonezya ve Filipinler'de kullanılabildiğini de belirtelim.Söz konusu özelliğin ilerleyen dönemlerde diğer ülkelerde de kullanıma sunulması bekleniyor.