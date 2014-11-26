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Yorgancıoğlu-davutoğlu Ortak Açıklaması… (1)

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ile Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Ankara’da biraraya geldi; görüşme sonrasında ortak açıklama yaptı.Türkiye Başbakanı Davutoğlu, KKTC’ye Türkiye’nin desteğini yineleyerek, Kıbrıs’ın ekonomik münhasır bölgesinde iki halkın da eşit hakkı bulunduğunu ve bu hakların kullanılmasında hiçbir tereddüt gösterilmeyeceğini söyledi.

Yorgancıoğlu-davutoğlu Ortak Açıklaması… (1)

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ile Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Ankara’da biraraya geldi; görüşme sonrasında ortak açıklama yaptı.Türkiye Başbakanı Davutoğlu, KKTC’ye Türkiye’nin desteğini yineleyerek, Kıbrıs’ın ekonomik münhasır bölgesinde iki halkın da eşit hakkı bulunduğunu ve bu hakların kullanılmasında hiçbir tereddüt gösterilmeyeceğini söyledi.

26 Kasım 2014 Çarşamba 06:59
Yorgancıoğlu-davutoğlu Ortak Açıklaması… (1)
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DAVUTOĞLU: “ÜMİT EDERİZ TIKANLIKLIK AŞILIR, BİR ÇÖZÜM PERSPEKTİFİNDE BULUŞULUR… HER ZAMAN KKTC’NİN YANINDAYIZ”

YORGANCIOĞLU: “ÇÖZÜMÜN TEMELİ ORTAK AÇIKLAMA… EKONOMİDE SON BİR YILDA ALDIĞIMIZ TEDBİRLERLE MESAFE KATETTİK”

Lefkoşa, 25 Kasım 14 (.): Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ile Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Ankara’da biraraya geldi; görüşme sonrasında ortak açıklama yaptı.

Türkiye Başbakanı Davutoğlu, KKTC’ye Türkiye’nin desteğini yineleyerek, Kıbrıs’ın ekonomik münhasır bölgesinde iki halkın da eşit hakkı bulunduğunu ve bu hakların kullanılmasında hiçbir tereddüt gösterilmeyeceğini söyledi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşlerini ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’le da paylaştığını ifade eden Davutoğlu, müzakerelerde yaşanan tıkanıklığın aşılması, bir çözüm perspektifinde buluşulması ve doğal kaynakların bu çözüm perspektifinin alt yapısını oluşturması ümidini ifade etti.

Davutoğlu, “Biz her zaman KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs’ta siyasi istikrarın, ekonomik kalkınmanın sürmesi için Türkiye her zaman desteğini vermeye devam edecek” dedi.

YORGANCIOĞLU: “TEMEL ORTAK AÇIKLAMA”

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu da, Kıbrıs sorununun bir an önce çözülmesini istediklerini vurguladı ve çözümün hangi temellere dayanacağının 11 Şubat Ortak Açıklaması’nda yer aldığını söyledi.
Ortak metnin ortak akıl olduğunu ifade eden Yorgancıoğlu, müzakerelerin devam etmesi gerektiğini ve Rum lider Anastasiadis’in masadan kaçmasının anlamı olmadığını vurguladı.

Gerginliklerin tırmanabileceğini ama çözümünün masada olduğunu ifade eden Başbakan Yorgancıoğlu, Anastasiadis’i masaya çağırdı.
Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Kıbrıs sorununu çözmek yanında ekonomiyi geliştirme sorumlulukları da bulunduğuna işaret ederek, son bir yılda aldıkları tedbirlerle mesafe kat ettiklerini ancak daha almaları gereken yol bulunduğunu söyledi.

Reformlar için çalışmaların sürdüğünü belirten Yorgancıoğlu, ülke istikrarını korumak adına özveride bulunduklarını kaydetti.
Yorgancıoğlu, Türkiye’nin destek ve yardımlarına teşekkür etti.

(GÜL/GUR) EK VERİLECEK

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