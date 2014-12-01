Yorgancıoğlu Yurtdışı Türkler Ve Akraba Toplulukları Başkanı Bülbül Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, görüşmede konuşan Bülbül, Başkanlık düzeyinde ilk Kuzey Kıbrıs ziyaretini yaptıklarını ifade ederek, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede örgütlenmiş faaliyetler yürüttüklerini, Kuzey Kıbrıs, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile ilgili yoğun çalışmaları olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ta neler yapılabileceğini değerlendirmek amacıyla geldiklerini, ‘Uluslararası Öğrenciler’ konusunun faaliyet alanı içerisine girdiğini ve bu bağlamda neler yapılabileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Bülbül, bu konuda yapılacak girişimlerin KKTC ekonomisini de geliştireceği düşüncesinde olduklarını vurguladı.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Bu alanda yaşadığınız deneyimleri bizlerle paylaşacak olmanız bizim için önemli” dedi.

Başbakan Yorgancıoğlu, başta eğitim alanında ve ekonomik alanda olmak üzere ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği, nasıl bir işbirliği yapılabileceği hususunda görüşler alınmasının oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Başbakan Yorgancıoğlu, paylaşabilmenin ve bu konuda ileriye adım atabilmenin de önemli olduğunu vurguladı.

Yorgancıoğlu, ziyaret anısına plaket de takdim etti.