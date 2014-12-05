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Yorgancıoğlu İcraatın İçinden” Programıyla Halka Seslendi

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, “İcraatın İçinden” programıyla halka seslendi. Yorgancıoğlu, televizyonlardan dün akşam yayınlanan programda, hükümetin icraatları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Yorgancıoğlu İcraatın İçinden” Programıyla Halka Seslendi

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, “İcraatın İçinden” programıyla halka seslendi. Yorgancıoğlu, televizyonlardan dün akşam yayınlanan programda, hükümetin icraatları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

05 Aralık 2014 Cuma 16:05
Yorgancıoğlu İcraatın İçinden” Programıyla Halka Seslendi
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YORGANCIOĞLU HÜKÜMETİN “EKONOMİYİ BÜYÜTÜP YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMAK VE SOSYAL DEVLET PRENSİBİNDEN HAREKETLE TOPLUMDA ADALET DUYGUSUNU TESİS ETMEK” HEDEFİNDE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

 Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, “İcraatın İçinden” programıyla halka seslendi. Yorgancıoğlu, televizyonlardan dün akşam yayınlanan programda, hükümetin icraatları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Yorgancıoğlu, CTP-BG ile DP-UG Koalisyon Hükümeti’nin birinci yıldönümünde düzenlediği basın toplantısında dile getirdiklerini ve daha sonraki günlerdeki icraat ve çalışmaları televizyon aracılığıyla doğrudan halka aktardı.

Başbakan Yorgancıoğlu, Hükümetin, son olarak, KTHY’de çalışırken CAS’a aktarılan ve üçüncü kez işsiz kalan çalışanların sorunlarına çözüm ürettiğini anımsattı.

Kamuda çalışan düşük gelirli grupların alım gücünü artırmak için hayat pahalılığının adil dağıtılması ve  kademeli olarak iki farklı barem tablosunun birbirine yaklaştırılması girişimi başlatıldığını belirten Yorgancıoğlu, “Hükümetimizin şu anda üzerinde yoğunlaştığı en önemli meselemiz ise, ekonomiyi büyütüp yeni istihdam alanları yaratmak ve sosyal devlet prensibinden hareketle toplumda adalet duygusunu tesis etmektir” dedi.

Başbakan Yorgancıoğlu, “Hükümetimiz, önümüzdeki dönemde sizlerin desteğiyle çok daha etkin çalışmalar yapmak, varsa eksiklerini gidermek ve halen devam eden projeleri süratle tamamlamak kararlılığındadır” şeklinde konuştu.

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Başbakan Özkan Yorgancıoğlu“İcraatın İçinden” Programıyla Halka Seslendi. YorgancıoğluTelevizyonlardan Dün Akşam Yayınlanan ProgramdaHükümetin Icraatları Ve çalışmaları Hakkında Bilgiler Verdi.
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