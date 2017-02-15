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15 Şubat 2017 Çarşamba 06:52

Yolun Bittiğini Fark Etmedi!

Yolun Bittiğini Fark Etmedi!
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“Dur” tabelasını görmeyip yoluna devam eden 19 yaşındaki sürücü, duvara çarptı

Küçük Kaymaklı’da, dün gece 22.00 sıralarında, iddiaya göre “Dur” tabelasını görmeyen ve yolun bittiğini fark etmeyen 19 yaşındaki sürücü Adil Akbaş, aracıyla duvara çarptı.

İşten çıkıp evine doğru yola koyulduğu öğrenilen genç sürücü, kazadan ciddi yara almadan kurtuldu.Kazayı görenler, vakit kaybetmeden kazazedenin yardımına koştu. Kaza ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine sevk edildi.Yaralı genç, 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.


Kıbrıs  
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