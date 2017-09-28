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28 Eylül 2017 Perşembe 08:54

Yolsuzluk Aylarca Gizlendi İddiası

Yolsuzluk Aylarca Gizlendi İddiası
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Yolsuzluk Aylarca Gizlendi İddiası

Binboğa Yem Fabrikası'nda yeni bir yolsuzluk iddiasının aylarca gizlendiği iddia edildi

Diyalog Gazetesi'nin hanerine göre, Kooperatif Merkez Bankası iştiraklerinden olan Binboğa Yem Fabrikası’nda meydana gelen bir yolsuzluk olayının aylarca gizlendiği ve herhangi bir soruşturmanın yapılmadığı iddia edildi.Ayrıca, sözkonusu işletmede 35 olan personel sayısının 65’e yükseldiği belirtildi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Genel Sekreteri Adil Onalt, Dilekkaya’da katıldığı Halk Meclisi programında yaptığı konuşmada Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan istifa eden Tosunoğlu dönemindeki Kooperatif Merkez Bankası ve İştiraklerinde yaşananlara ilişkin önemli iddialar ortaya attı.

Onalt “Tosunoğlu döneminde Binboğa Yem Fabrikası’nda 35 kişi çalışıyorken, rakam 65’e yükseldi. Levazım bölümünde 10-15 kişi çalışırken 59 kişi oldu. Banka da ayni. Bunlar hiç sorgulanmadı” dedi. Genel Sekreter Onalt Binboğa Yem Fabrikası’nda bir muhasebecinin yolsuzluk yaptığını ileri sürerek, eski yönetimin bu konuda adım atmadığını savunarak, şöyle dedi: “Binboğa’da muhasebeci hırsızlık yaptı. Bir muhasebeciyi polise verip yargılayamadılar.

En sonunda yönetim kurulu başkanı değişti, başkan disiplin kurulu başkanı oldu. Bu kişi hem işten atıldı hem de ihtiyat sandığı parasına el konuldu. Demek ki yargılamayı da bilmemiz lazım” Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle’nin getirildiğini de anımsatan Adil Onalt, eleştiriler yerine bir şans verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Diyalog/Çiğdem AYDIN

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YolsuzlukBinboğa Yem SanayiAdil Onalt
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