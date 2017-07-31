YOLDAN ÇIKTI DURAĞA GİRDİ!

Şht. Hüseyin Ruso Caddesi üzerinde 15.30 sıralarında güney istikametine doğru yönetimindeki CV 392 plakalı araçla saat ilerlemekte olan 43 yaşındaki Altuğ Refikoğlu, Kaymaklı Mezarlığı yakınlarında dikkatsizliği sonucunda yoldan çıkarak kaldırımda bulunan yaya durağına girdi.O esnada durakta bekleyen kimsenin olmaması nedeniyle sadece şoför Refikoğlu’nun kazayı hafif sıyrıklarla atlatması büyük şans olarak nitelendirildi.

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