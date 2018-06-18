Yoldan çıkan araç takla attı

SÜRÜCÜ ÜLKÜ CANBAZ YILMAZ VE 9 YAŞINDAKİ HANİFİ BUĞRAHAN YILMAZ YARALANDI

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda, Haspolat civarında bu sabah meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkarak toprak sete çarpan ve takla atan aracın 39 yaşındaki sürücüsü Ülkü Canbaz Yılmaz (K) ile 9 yaşındaki yolcu Hanifi Buğrahan Yılmaz (E) yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 07.00’deki kazada, Ülkü Canbaz Yılmaz yönetimindeki JN 700 plakalı araç, Taşkent Tavukçuluk civarında, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun solundan çıkarak toprak sete çarptı ve takla attı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Hanifi Buğrahan Yılmaz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.