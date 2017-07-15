Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:16

YOLCULAR PERİŞAN OLDU!

YOLCULAR PERİŞAN OLDU!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
Pegasus’un Ercan-İstanbul uçağı 8 saat rötar yaptı

Pegasus Hava Yolları’nun dün saat 14.05 uçağı ile Ercan’dan, İstanbul’a gidecek olan yolcular, arıza gerekçesiyle saatlerce havaalanında beklemek zorunda kaldı.

Diyalog’a bilgi veren yolcular “Önce 4 saatlik bir rötardan söz ettiler ve 17.45 gibi bizi uçağa aldılar. Sonrasında arızanın giderilmediğini söylerek yeniden bekleme salonuna götürdüler”dedi.

Bu kadar uzun süreli bir rötarın anlayışla karşılanamayacağını belirten yolcular, İstanbul’daki iş, sağlık ve gezi programlarının aksadığını belirterek şirket yetkililerinden şikayetçi oldular.

Pegasus uçağının dün akşam saat 22.13’te İstanbul’a gitmek için havalandığı bildirildi.

Diyalog  
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berova İle Arter Gazimağusa’ya Yapılacak Yeni Okul Projesini Görüştü Berova İle Arter Gazimağusa’ya Yapılacak Yeni...
Kızılay Yetkililerinden Din İşleri Başkanı Atalay’a Ziyaret Kızılay Yetkililerinden Din İşleri Başkanı Atalay’a...
Tc Lefkoşa Büyükelçiliği Lefkoşa’da “15 Temmuz Şehitlerini Anma Töreni” Düzenledi (1) Tc Lefkoşa Büyükelçiliği Lefkoşa’da “15...
Harmancı, Başkentin İhtiyaçları Doğrultusunda Gerekli Adımları Atmaktan Çekinmeyeceklerini Söyledi Harmancı, Başkentin İhtiyaçları Doğrultusunda...
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 15 Temmuz Şehitlerini Andı Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 15 Temmuz Şehitlerini...
Denizde Boğulma Tehlikesi Atlatan Minik Gülent Yoğun Bakımda… Denizde Boğulma Tehlikesi Atlatan Minik Gülent Yoğun...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Berova İle Arter Gazimağusa’ya Yapılacak...

Haberi Oku