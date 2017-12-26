Yolcu otobüsü ile araç çarpıştı

Lefkoşa'da yolcu otobüsü ile salon aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Lefkoşa’da dün gece yolcu otobüsü ile salon aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kazaya otobüs şoförünün dikkatsizliğinin neden olduğu öne sürüldü. Yaşanan kazada yaralanma olmazken her iki araçta da maddi hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Polisten alınan bilgiye göre kaza; dün gece saat 00:55 sıralarında Bedrettin Demirel caddesi kavşağında meydana geldi. Yönetimindeki TKM 937 plakalı KIB-HAS otobüsüyle anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden, dikkatsiz ve hızlı bir şekilde Bedrettin Demirel caddesine giriş yapan 36 yaşındaki Farhat Gedayev, o esnada JP 043 plakalı araçla Dereboyu’dan trafik ışıklarına giriş yapan 26 yaşındaki Tuğçe Tükel’in aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan JP 043 plakalı araç refüj üzerinde bulunan plastik çiçek saksısına vurduktan sonra refüj üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanma olmazken, her iki araçta maddi hasar oluştu.

Diyalog - Onur ULAĞ