Yol yarın kapanıyor…

LEFKOŞA–GİRNE ANAYOLU BAKIM, ONARIM ÇALIŞMALARININ İKİNCİ ETABI BAŞLIYOR
AĞIR VASATALARLA İLGİLİ YASAK SÜRÜYOR
Lefkoşa – Girne anayolundaki bakım, onarım ve üst yapı çalışmalarının ikinci etabı yarın başlıyor.
Çalışmaların 2.5ay kadar sürmesi beklenirken, söz konusu şeridin trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
İkinci etapta çalışmalar tamamlanıncaya kadar trafik, yapımı 1 Haziran’da tamamlanan Girne-Lefkoşa istikametindeki şeritten sağlanacak.
Belirtilen güzergahı kullanacak sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine uyması ve belirtilen hız limitlerine riayet etmesi gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, 5 bin kg ve üzeri ağırlıkta olan kamyonların, Girne – Lefkoşa anayolunda Girne girişi (alt/üst geçit) ile St. Hilarion mevkii arasında trafikte seyretmeleriyle ilgili 2 Mart 2018’de getirilen men uygulamasının devam ettiği de hatırlatıldı.
Son Güncelleme: 21.06.2018 18:48