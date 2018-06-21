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Yol yarın kapanıyor…

Yol yarın kapanıyor…

21 Haziran 2018 Perşembe 15:25
Yol yarın kapanıyor…

LEFKOŞA–GİRNE ANAYOLU BAKIM, ONARIM ÇALIŞMALARININ İKİNCİ ETABI BAŞLIYOR

AĞIR VASATALARLA İLGİLİ YASAK SÜRÜYOR

Lefkoşa – Girne anayolundaki bakım, onarım ve üst yapı çalışmalarının ikinci etabı yarın başlıyor.

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu kapsamda, St. Hilarion kavşağı ile Girne girişi katlı kavşak arasında alt yapı işleri, üst yapı işleri, asfalt kaplama ve yenileme, bordür, oto korkuluk ve duvar işleri yapılacak.
Çalışmaların 2.5ay kadar sürmesi beklenirken, söz konusu şeridin trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
İkinci etapta çalışmalar tamamlanıncaya kadar trafik, yapımı 1 Haziran’da tamamlanan Girne-Lefkoşa istikametindeki şeritten sağlanacak.
Belirtilen güzergahı kullanacak sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine uyması ve belirtilen hız limitlerine riayet etmesi gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, 5 bin kg ve üzeri ağırlıkta olan kamyonların, Girne – Lefkoşa anayolunda Girne girişi (alt/üst geçit) ile St. Hilarion mevkii arasında trafikte seyretmeleriyle ilgili 2 Mart 2018’de getirilen men uygulamasının devam ettiği de hatırlatıldı.
 

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Son Güncelleme: 21.06.2018 18:48
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