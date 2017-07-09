Yol Dar Geldi



Girene Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde önceki sabah 01.10 sularında meydana gelen kazada, Enver Aydınsoy yönetimindeki LA 530 plakalı araçla aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun Kuzey kısmından dışarı çıkıp önce servi ağacına ardından da yoluna devam edip kaldırıma çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.Yeni Bakış