Yoklama Bildirgelerinin Sosyal Sigortalar’a Son Teslim Tarihi 31 Ağustos



Sosyal Sigortalar Dairesi’nden malullük, yaşlılık, dulluk (ölüm aylığı), yetimlik (ölüm aylığı) ve iş kazasından dolayı gelir alanların yoklama bildirgelerinin son teslim tarihinin 31 Ağustos olduğu bildirildi.



Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yapılan açıklamada, yoklama bildirgeleri ellerine ulaşmayan sigortalıların, yoklama bildirgelerini Daire’den, bölge ve büro amirliklerinden veya Sosyal Sigortalar Dairesi’nin web sitesinin formlar bölümünden temin edebilecekleri hatırlatıldı.



Hak sahiplerinin aylıklarının devamı için yoklama bildirgelerini belirtilen süre içerisinde doğru ve eksiksiz olarak doldurup, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne, bölge ve büro amirliklerine teslim etmeleri gerektiği duyuruldu.

