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Yök, Kktc\'deki Öğrencileri Denetleyecek

Ankara, 6 Haziran 18 : KKTC üniversitelerine yerleşen öğrencilerin derslerine devam durumlarının, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından her yıl yapılacak olağan dışı denetlemelerle kontrol edilecek.

Yök, Kktc\'deki Öğrencileri Denetleyecek

Ankara, 6 Haziran 18 : KKTC üniversitelerine yerleşen öğrencilerin derslerine devam durumlarının, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından her yıl yapılacak olağan dışı denetlemelerle kontrol edilecek.

08 Haziran 2018 Cuma 14:53
Yök, Kktc\'deki Öğrencileri Denetleyecek

Ankara, 6 Haziran 18 : KKTC üniversitelerine yerleşen öğrencilerin derslerine devam durumlarının, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından her yıl yapılacak olağan dışı denetlemelerle kontrol edilecek.

YÖK\'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ve KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma hükümleri kapsamında, Lefkoşa\'da toplanan, YÖK ve KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu\'nun (YÖDAK) üyelerinden oluşan ortak komisyon, KKTC üniversitelerine ilişkin değerlendirme raporlarını görüştü.

YÖK heyetini, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan temsil etti.

Toplantıda, T.C. uyruklu öğrencilerin eğitim öğretim ve barınma süreçlerinde yaşadıkları problemler, bazı programlardaki öğretim üyelerinin yeterlilik durumu, atama ve yükseltmelerinde ilgili mevzuata uyulması, program akreditasyonları, yatay geçişler, denklik işlemleri gibi konularla ilgili mevcut durum ve sorunlar ele alındı.

YÖK üyeleri, üniversite kampüslerinde, öğrenci ve öğretim üyelerinin, sosyokültürel faaliyetleri gerçekleştirebileceği sosyal alanların, kütüphanelerin ve spor alanlarının yer alması gerektiğini dile getirdi. Bu durumun, üniversitelerin, ÖSYM kılavuzuna girme taleplerinin değerlendirmeye alınması için bir ön koşul olduğu belirtilerek, mevcut kılavuzda yer alan programların eğitim öğretim süreçleriyle ilgili tespit edilen sorunlara yönelik iyileştirme faaliyetlerinin de yakından takip edileceği vurgulandı.

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Üyeler, son dönemlerde KKTC\'deki üniversitelere yerleşen öğrencilerin derslerine devam durumlarının her yıl yapılacak olağan dışı denetlemelerle kontrol edileceğini belirtti.

Toplantının ardından YÖK üyeleri, KKTC üniversitelerinin rektörleri ile bir araya geldi. Rektörler, YÖK tarafından yapılan çalışmanın önemine işaret ederek, üniversitelerinin eksikliklerinin dışarıdan bir gözle değerlendirilmesinin iyileştirme süreçlerine katkı sağlayacağını kaydetti.

YÖK heyeti, KKTC\'deki temasları kapsamında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit\'i de ziyaret etti.

(AAS/RU/GUR)

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