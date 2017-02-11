YOK BÖYLE BİR VURGUN

VURGUNUN BÜYÜK OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Vurgunun büyük olduğu iddia ediliyor

Polis, KKTC’de olmayan şahıslara ehliyet verdiği suçlamasıyla M.G. isimli bir trafik müfettişi ve şoför okulu sahibi Y.E. hakkında soruşturma başlattı.

Kurulan paravan şirketler aracılığıyla çok ciddi meblağlar karşılığında bir trafik müfettişi ile bir şoför okulu sahibinin KKTC’de olmayan şahıslara ehliyet temin ederek büyük vurgun yaptığı iddia edildi.

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), M.G. ve Y.E. hakkında, kurulan paravan şirketler aracılığı ile çok ciddi meblağlar karşılığı ülkede olmadığı tespit edilen şahıslara ehliyet temin edilmesi olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını doğruladı ancak detay vermeyerek soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söylemekle yetindi.

Elde edilen bilgilere göre; polis, M.G. isimli bir trafik müfettişi aleyhine, ehliyet sınavlarının yapıldığı tarihlerde KKTC’de olmayan şahıslara ehliyet verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Polisin, olayla bağlantılı olarak E.Ş. isimli şoför okulunun sahibi Y.E isimli bir şahıs aleyhine de aynı gerekçeyle soruşturma başlattı.

Kurulan paravan şirketler aracılığı ile çok ciddi meblağlar karşılığı, ülkede olmadığı tespit edilen şahıslara ehliyet temin edildiği gerekçesiyle polis ileri soruşturma başlattı.

Ehliyet verilen kişilerin, ehliyet sınavların yapıldığı gün KKTC dışında oldukları tespit edildi.

Soruşturmayı, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’nde oluşturulan bir ekibin yürüttüğü bilgisine ulaşıldı.







Kaynak: Kıbrıs