Yok Artık Dedirten Duyarsızlık



Lefkoşa ¬Girne anayolunda, Boğaz ile Gönyeli Çemberi arasındaki bir bölümün aydınlatma lambalarının tam 3 haftadır yanmıyor. Diyalog’u arayan duyarlı bir vatandaş, Kuzey Kıbrıs’ın en işlek yollarından birisinde 3 haftadır yanmayan lambaların kazaya davetiye çıkardığını ve bir facia yaşanmadan yetkililerin önlem almasını istedi. Yetkilileri defalarca aramalarına rağmen hiçbir önlem alınmadığını belirten duyarlı vatandaş şunları aktardı, “Boğazköy kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasındaki yolda 3 haftadır lambalar yanmıyor. Bir vatandaş olarak ışıkların yanmadığını 188 elektrik arızaya bildirdim. Telefonda tam olarak 4 kez durumun ciddiyetini bu yolun adanın en fazla hız yapılan çift şerit bir yol olduğunu söyledim. Buna rağmen hiç bir tedbir alınmadı ve santraldeki arkadaş not alıyor ve onarılacağını söylüyor. Lakin bugüne dek hiç bir adım atılmadı. Acaba ciddi bir kaza olup birinin ölümünden sonramı bu ışıklar yapılacak?” dedi.Öte yandan bu sabahın ilk saatlerinde söz konusu yolda meydana gelen trafik kazasında bir kişi ölümün eşiğinden döndü. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan ve aydınlatma lambaları da yanmayan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen kiralık araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı. Kazada kiralık araç büyük çapta hasar meydana gelirken araç sürücüsü büyük bir şans eseri olayı yara almadan atlattıDiyalog