Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ocak 2017 Cuma 19:46

Yok Artık Dedirten Duyarsızlık

Kaza geliyorum dedi

Yok Artık Dedirten Duyarsızlık
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Yok Artık Dedirten Duyarsızlık
Boğaz ile Gönyeli Çemberi arasındaki anayolda 3 haftadır yanmayan aydınlatma lambaları kazaya davetiye çıkarıyor

Lefkoşa ¬Girne anayolunda, Boğaz ile Gönyeli Çemberi arasındaki bir bölümün aydınlatma lambalarının tam 3 haftadır yanmıyor. Diyalog’u arayan duyarlı bir vatandaş, Kuzey Kıbrıs’ın en işlek yollarından birisinde 3 haftadır yanmayan lambaların kazaya davetiye çıkardığını ve bir facia yaşanmadan yetkililerin önlem almasını istedi. Yetkilileri defalarca aramalarına rağmen hiçbir önlem alınmadığını belirten duyarlı vatandaş şunları aktardı, “Boğazköy kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasındaki yolda 3 haftadır lambalar yanmıyor. Bir vatandaş olarak ışıkların yanmadığını 188 elektrik arızaya bildirdim. Telefonda tam olarak 4 kez durumun ciddiyetini bu yolun adanın en fazla hız yapılan çift şerit bir yol olduğunu söyledim. Buna rağmen hiç bir tedbir alınmadı ve santraldeki arkadaş not alıyor ve onarılacağını söylüyor. Lakin bugüne dek hiç bir adım atılmadı. Acaba ciddi bir kaza olup birinin ölümünden sonramı bu ışıklar yapılacak?” dedi.

Kaza geliyorum dedi
 Öte yandan bu sabahın ilk saatlerinde söz konusu yolda meydana gelen trafik kazasında bir kişi ölümün eşiğinden döndü. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan ve aydınlatma lambaları da yanmayan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen kiralık araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı. Kazada kiralık araç büyük çapta hasar meydana gelirken araç sürücüsü büyük bir şans eseri olayı yara almadan atlattı

Diyalog
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2017'nin İlk Kurbanı 2017'nin İlk Kurbanı
Adı Gibi Melek’ti Adı Gibi Melek’ti
EIDE: “KONFERANS DEVAM EDİYOR” EIDE: “KONFERANS DEVAM EDİYOR”
AKINCI: “DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK, KIBRISLI TÜRKLERİN SİYASAL EŞİTLİK ANLAMINDA OLMAZSA OLMAZIDIR” AKINCI: “DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK, KIBRISLI TÜRKLERİN...
CTP: “BUGÜN ÇÖZÜME DÜNE ORANLA DAHA YAKINIZ” CTP: “BUGÜN ÇÖZÜME DÜNE ORANLA DAHA YAKINIZ”
ÖZGÜRGÜN: "BU AŞAMADA HARİTA SUNMAK STRATEJİK HATA" ÖZGÜRGÜN: "BU AŞAMADA HARİTA SUNMAK STRATEJİK...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

2017'nin İlk Kurbanı

Haberi Oku