Yoğun Bakımda



Gazimağusa’da Maraş Bölgesi’nde Kombos Meydanı olarak bilinen yerde dün sabah 07.00 sıralarında van araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 55 yaşındaki Ali İhsan Yaşar ağır yaralandı. Yaralı önce Gazimağusa Devlet Hastanesi, ardından ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındıPolisten alınan bilgiye göre kaza 07.00 sıralarında Cenhizhan Sokak, 39.Tümen Caddesi ve Deniz Piyade sokağı birleştiren dörtyol kavşağında meydana geldi. Yönetimindeki LK 372 plakalı motosikleti ile 39.Tümen Caddesi’nden Cenhizhan sokak istikametine doğru seyreden Ali İhsan Yaşar, kavşağa geldiği sırada yolu kontrol etmeden yola çıkması sonucu, Çorap Fabrikası istikametinden Veyselliler bölgesi istikametine seyretmekte olan Hasan Ünal yönetimindeki FF 336 plakalı van aracın önünü kesti.Kaza sonucunda ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali İhsan Yaşar, olay yerine çağrılan ambulans ile önce Gazimağusa Devlet Hastanesi, ardından ise Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Göğüs, kalça ve leğen kemiğinde kırıklar ve karaciğerinde yırtık tespit edilen Yaşar’ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü ve hayati tehlikesinin mevcut olduğu bildirildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.Diyalog