Yoğun Bakımda



Başkent Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de yaşayan 40 yaşındaki Mustafa Türkkal, dün geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu ağır yaralandı. Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesindeki Mustafa Yusuf Galeria isimli işyerinin ikinci katından 6 metre yükseklikten beton zemine düşen Türkkal, olay yerine çağrılan ambulansla yaralı vaziyette Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Türkkal, hastanede yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Elektrikçi olduğu öğrenilen Tükkal’ın belininde ve başının bazı yerlerinde kırıklar olduğu bildirildi.Lefkoşa Adli Şube ve Lefkoşa Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.Diyalog