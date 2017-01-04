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Yoğun Bakımda

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04 Ocak 2017 Çarşamba 15:19

Yoğun Bakımda

6 metre yüksekten düştü

Yoğun Bakımda
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Yoğun Bakımda
Muhtar Yusuf Galeria’da 6 metre yükseklikten beton zemine düşen 40 yaşındaki Mustafa Türkkal’ın, belinde ve başında kırıklar olduğu öğrenildi

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de yaşayan 40 yaşındaki Mustafa Türkkal, dün geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu ağır yaralandı. Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesindeki Mustafa Yusuf Galeria isimli işyerinin ikinci katından 6 metre yükseklikten beton zemine düşen Türkkal, olay yerine çağrılan ambulansla yaralı vaziyette Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Türkkal, hastanede yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Elektrikçi olduğu öğrenilen Tükkal’ın belininde ve başının bazı yerlerinde kırıklar olduğu bildirildi.

Lefkoşa Adli Şube ve Lefkoşa Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.


Diyalog
 
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