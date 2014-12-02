Yödi: “doktora Öğrencisi Sayısını Yukarıya Çekmek İçin Milli Eğitim Bakanlığı Burs Veriyor”

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi (YÖDİ), KKTC’deki yükseköğretim sistemi büyüdükçe, nitelikli öğretim üyesi ihtiyacının daha belirgin hale geleceğini dile getirdi ve mevcut olan doktora öğrencisi sayısını yukarıya çekmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın burs verdiğini belirtti.

YÖDİ Müdürü Ziya Öztürkler, yazılı açıklamasında, “Yaklaşık 75.000 bin üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü adamızda doktora eğitimini sürdüren yaklaşık 1500 KKTC vatandaşı vardır. Bu bilgiler ışığında doktora eğitimi almak isteyen KKTC vatandaşlarının daha detaylı bilgiye KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ‘Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesinden’ ulaşabileceğini bildiririm” dedi.

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler 2014 – 2015 öğretim yılında KKTC’deki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin % 80’inin Lisans ( 59618) , %11’inin master (8307 ), %6’sının ön lisans ( 4129 ) ve %3’ünün ise doktora ( 2467 ) programlarında yer aldığını kaydetti.

Üniversitelerin sayısı ve üniversitelerde artan öğrenci sayısı da göz önüne alındığında nitelikli akademik personel yetiştirilmesinin KKTC’nin geleceği açısından önem arz ettiğini belirten Öztürkler, bu bağlamda mevcut olan doktora öğrencisi sayısını yukarıya çekmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın burs verdiğini kaydetti. Öztürkler, doktora eğitimi alan ve belirli bir geliri olmayan KKTC vatandaşlarına yürürlükteki asgari ücret kadar burs verildiğini ifade etti.