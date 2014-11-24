Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

YÖDAK'ın Raporuna Onay

Yükseköğetim, Planlama, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Kömürcügil’in, “Yükseköğretimde Mükemmeliyet Kavramı” konusunu işlediği raporu..

YÖDAK'ın Raporuna Onay

Yükseköğetim, Planlama, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Kömürcügil’in, “Yükseköğretimde Mükemmeliyet Kavramı” konusunu işlediği raporu..

24 Kasım 2014 Pazartesi 09:18
YÖDAK'ın Raporuna Onay
banner238

Yükseköğetim, Planlama, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Kömürcügil’in, “Yükseköğretimde Mükemmeliyet Kavramı” konusunu işlediği raporunun Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvence Birliği (ENQA) tarafından onaylandığı bildirildi.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, merkezi Brüksel’de bulunan ENQA’nın, yükseköğretimde mükemmeliyet konusunda çalışma yapmak üzere oluşturduğu çalışma grubu  ilk toplantısını  2012 yılı haziran ayında gerçekleştirdi.

Çalışma grubu, raporu son haline getirene kadar toplam beş kez toplandı. İki yıl süreyle yapılan çalışma grubu toplantılarına YÖDAK’ı temsilen Prof. Dr. Hasan Kömürcügil katılarak,  Belçika, İngiltere, Fransa, Litvanya, Rusya, İspanya, Portekiz ve Romanya yükseköğretim temsilcileri ile birlikte  raporun hazırlanmasına katkıda bulundu.

Raporda mükemmeliyet yaklaşımları, uygulamada mükemmeliyet, mükemmeliyet tanımları, mükemmeliyet kriteri ve mükemmeliyette kalite güvence konularının öne çıktığını belirten Prof. Dr. Kömürcügil, raporun ayrıca araştırma ve öğretimde mükemmeliyet ile yükseköğretim yönetiminde mükemmeliyet arasındaki farka da vurgu yaptığını söyledi.

Avrupa ülkelerinin hemen hepsinde  yükseköğretimin kalitesinin güvence altına alındığını kaydeden  Kömürcügil, raporun KKTC  yükseköğretiminin kalite ve mükemmeliyet konularında yol gösterici olacağını dile getirdi.

KKTC üniversitelerinin uluslararası akreditasyona daha fazla önem vermeleri gerektiğini bildiren Prof. Dr. Kömürcügil, Avrupa ülkelerindeki üniversitelerin akreditasyon ve kalite güvence konularında çok önemli adımlar atarak, Yükseköğrenimde mükemmeliyet konularını tartışmaya başladığını dile getirdi.

Söz konusu raporun  ENQA’nın http://www.enqa.eu/index.php/publications/papers-reports/occasional-papers/ internet sayfasından indirilebileceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Doğru Tarafsız HaberKıbrıs GazeteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKuzey Kıbrıs Haber SiteleriWww.kibrismanset.com/
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim