YÖDAK'ın Raporuna Onay

Yükseköğetim, Planlama, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Kömürcügil’in, “Yükseköğretimde Mükemmeliyet Kavramı” konusunu işlediği raporunun Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvence Birliği (ENQA) tarafından onaylandığı bildirildi.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, merkezi Brüksel’de bulunan ENQA’nın, yükseköğretimde mükemmeliyet konusunda çalışma yapmak üzere oluşturduğu çalışma grubu ilk toplantısını 2012 yılı haziran ayında gerçekleştirdi.

Çalışma grubu, raporu son haline getirene kadar toplam beş kez toplandı. İki yıl süreyle yapılan çalışma grubu toplantılarına YÖDAK’ı temsilen Prof. Dr. Hasan Kömürcügil katılarak, Belçika, İngiltere, Fransa, Litvanya, Rusya, İspanya, Portekiz ve Romanya yükseköğretim temsilcileri ile birlikte raporun hazırlanmasına katkıda bulundu.

Raporda mükemmeliyet yaklaşımları, uygulamada mükemmeliyet, mükemmeliyet tanımları, mükemmeliyet kriteri ve mükemmeliyette kalite güvence konularının öne çıktığını belirten Prof. Dr. Kömürcügil, raporun ayrıca araştırma ve öğretimde mükemmeliyet ile yükseköğretim yönetiminde mükemmeliyet arasındaki farka da vurgu yaptığını söyledi.

Avrupa ülkelerinin hemen hepsinde yükseköğretimin kalitesinin güvence altına alındığını kaydeden Kömürcügil, raporun KKTC yükseköğretiminin kalite ve mükemmeliyet konularında yol gösterici olacağını dile getirdi.

KKTC üniversitelerinin uluslararası akreditasyona daha fazla önem vermeleri gerektiğini bildiren Prof. Dr. Kömürcügil, Avrupa ülkelerindeki üniversitelerin akreditasyon ve kalite güvence konularında çok önemli adımlar atarak, Yükseköğrenimde mükemmeliyet konularını tartışmaya başladığını dile getirdi.

Söz konusu raporun ENQA’nın http://www.enqa.eu/index.php/publications/papers-reports/occasional-papers/ internet sayfasından indirilebileceği bildirildi.