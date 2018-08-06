YÖDAK’a tokat gibi cevap!

YÖDAK Başkanı Prof.Dr. Akile Büke'nin tam da tercih zamanı ülke yükseköğretiminin durumuna dair yaptığı ve MEB yetkilerini de kamuoyunda tartışmaya açtırdığı genelde olumsuz açıklamalar üniversiteler tarafından endişe ile takip edilirken yükseköğretime yön vermesi beklenen YÖDAK nereye gidiyor sorusunu da beraberinde getirdi.

Tartışmaya sosyal medyadan cevap veren Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris’ten YÖDAK Başkanı Prof.Dr.Akile Büke’ye karşı yapılan açıklamadan satır başları :

“*YÖDAK başkanı kişisel çıkışlara son vermeli. Milli Eğitim Bakanlığını kötülemekten vazgeçmeli. Ülke yükseköğrenimine yarar sağlamayan bu tutumundan vazgeçmesini rica ediyorum.

*Yüksek Öğretim Çalıştayına Bakanlığımız destek vermese gerçekleşmeyecekti.

* YÖDAK’ın özerkliğine saygı gösterdik. YÖDAK başkanının bakanlık yetkilerini yanlış kullanmıştır ifadesi doğru değildir ve yakışmamıştır.

*Bakanlık uyum ve uzlaşı içerisinde çalışmaya hazırdır , kişisel çıkışlarınızdan vazgeçip uzlaşı ve işbirliği sergilemenizi bekliyoruz.

* YÖDAK yetkilerini önce tam kullanmayı bilsin sonra BAKANLIĞIN yetkilerini talep etsin.

*Açıklama bekliyoruz: ‘Düşünceleriniz kişisel kararlarınız mı yoksa tüm YÖDAK üyeleri de katılıyor mu?’ ”

YÖDAK başkanı Akile Büke'nin kamuoyuna bomba gibi düşen ve Milli Eğitim Bakanlığının yetkilerini eleştirdiği açıklamasına, Bakanlık müsteşarı Asım İdris'ten gecikmeden yanıt geldi. Kişisel sosyal medya hesabından YÖDAK başkanı Prof. Dr. Akile Büke'ye cevap veren MEB müsteşarı Asım İdris'in açıklamaları çok tartışılacağa benziyor.

Bazı Bakanlık yetkilileri ve bürokratları ise MEB ve YÖDAK arasında bir süredir devam eden ve kamuoyuna yeni yansıyan krizin YÖDAK Başkanı Prof.Dr.Akile Büke'nin atandığı günden beri devam ettiğini belirtirken, YÖDAK Başkanının ayrıca her platformda sanki YÖDAK’ın böyle bir kararı varmış gibi yanlış algı oluşturarak YÖDAK'ın Yükseköğretim Bakanlığına dönüştürülmesi gerektiği ve MEB’in yükseköğretime karışmaması gerektiğinin kulisini yaparak kamuoyu oluşturmaya çalıştığı da diğer bir iddia.

MEB temaslarında da yetkililere açıkça bu düşüncelerinden bahseden Büke'nin bu görüşünün herhangi bir YÖDAK kararına bağlı olup olmadığı ve diğer üyeler tarafından desteklenip desteklenmediği ise diğer bir merak konusu. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris'in sosyal medya hesabından yaptığı ve üniversitelerden destek gören ve kamuoyunun ilgisini yükseköğretim de neler oluyor noktasına çeken işte o açıklama :

YÖDAK Başkanı Sayın Prof Dr. Akile Büke'nin basında çıkan açıklamalarını üzüntü ile okudum.

Göreve geldigimiz ilk günden itibaren gerek Akile Hanım'ın şahsına gerekse YÖDAK'a ciddi destek verdik. Bu desteği de verirken YÖDAK'in özerkliğine de cok dikkat ederek davrandık. Akile Hanım'ın açıklamalarında bakanlığın yetkilerini yanlış kullandığını sürekli ifade etmesi doğru ve yakışık olmamıstır.

Kaldı ki "Yüksek Öğrenim Çalıştayı" Bakanlığımız yardımları olmadan gerçekleşemeyecekti. Bunu da en iyi bilen sizsiniz. Ki bu açıklamayı yapmasanız bu konuyu dillendirmeyecektim.

Süerkli yüksek öğrenimin geleceği üzerinden YÖDAK'in gücünun artırilmasını gündeme getiriyorsunuz. Bunu yaparken de bakanlığı kötülüyorsunuz ve yanlış bir algı oluşmasına neden oluyorsunuz. Bu ülke yüksek öğrenimine yarar sağlamaz. Sizden bu tutumdan vazgeçmenizi rica ediyorum, ülkemiz adına.

YÖDAK ile ülke geleceği için uyumlu ve uzlaşı içinde çalişmaya Bakanlık olarak hazırız. Bu güne kadar da bu tutumumuzu gosterdigimizi duşunuyorum. Sizden beklentim kisisel çıkışlar yerine bu uzlaşı ve işbirliği sergileminizdir.

YÖDAK'ın yetkileri çok yeter ki kullanın. Her yerde ve her platforumda bunu tartışırım. Yani önce mevcut yetkilerinizi tam kullanın da sonra Eğitim Bakanlığının yetkilerini talep edin.

Mesela siz evet demeden yeni üniversite açılamaz. Ama bakanlık evet dese de yeterli değil. Kaldı ki artık yeni üniversite açma son onay yeri meclistir.

YÖDAK yasa ve tüzüklere uymak koşulu ile üniversiteleri denetleme ve hatta kapatma yetkisine sahiptir.

Yani YÖDAK'ın yetkisi çok. Yeter ki kullanmayı bilin.

Bir de bu açiklamalarınıza tüm YÖDAK üyeleri katılıyor mu? Yoksa şahsi dusuncenizi mi kamuoyuna dayatıyorsunuz bunu da açıklayın.