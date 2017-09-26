Yödak Başkanı Büke, Stratejik Değerlendirme Ve Vizyon Çalıştayı” Düzenleneceğini Açıkladı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, “Stratejik Değerlendirme ve Vizyon Çalıştayı” düzenlenerek, mevcut durum raporunun özetleneceğini, KKTC yükseköğretim vizyonunun, öncelik ve temel stratejilerinin ana hatlarının belirleneceğini kaydetti.

BÜKE: “KKTC YÜKSEKÖĞRETİM VİZYONUNUN, ÖNCELİK VE TEMEL STRATEJİLERİNİN ANA HATLARI BELİRLENECEK”

Lefkoşa, 26 Eylül 17 (.): Yükseköğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, “Stratejik Değerlendirme ve Vizyon Çalıştayı” düzenlenerek, mevcut durum raporunun özetleneceğini, KKTC yükseköğretim vizyonunun, öncelik ve temel stratejilerinin ana hatlarının belirleneceğini kaydetti.

Yazılı bir açıklama yapan Büke, stratejik planlama çalışmalarının başlatılması kararının 9 Mart’taki YÖDAK toplantısında alındığını, daha sonra Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda (ÜAKK) alınan karar uyarınca oluşturulan “KKTC Yükseköğretim Strateji Planı Çalışma Gurubu” 5 Haziran’da ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başladığını bildirdi.

Açıklamada, Prof. Dr. Akile Büke başkanlığında Prof. Dr. Aykut Hocanın (DAÜ), Prof. Dr. Sadık Ülker (LAÜ), Prof. Dr. Mustafa Sağsan (YDÜ), Doç. Dr. Tarık Atan (UKU), Doç. Dr. Ali Muhtaroğlu (ODTÜ-Kuzey Kıbrıs), Doç. Dr. Serdar Kum (İTÜ-Kuzey Kıbrıs) ve Yrd. Doç. Dr. Feyza Bhatti’den (GAÜ) oluşan çalışma grubu Haziran ayından bu yana 6 toplantı gerçekleştirdiğini ifade etti.

YÖDAK bünyesinde oluşturulan diğer çalışma grubu üyelerinden de destek alındığını belirten Büke, yükseköğretim strateji çalışmalarının, bir defalığına yapılan ve paydaşlara dayatılan bir doküman niteliğinde değil, tüm paydaşlarla birlikte üretilen, içselleştirilen, kararlılıkla uygulanan, gerek görüldükçe geliştirilerek güncel tutulan ve KKTC yükseköğretimine önderlik eden bir harita niteliğinde olmasının çalışma grubunun temel amaçlarından olduğunu vurguladı.

Buradan çıkacak sonuçların değerlendirileceğini ve KKTC’de yükseköğretimin akademik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği konusunda yapılması gereken bilimsel çalışmaların göstergeler arasında yer alacağını belirten Büke, “Bu çalışmalarda KKTC’deki yükseköğretim kuruluşlarının kısa zamanda ulaştıkları tanınırlık ve bunun sonucu olarak KKTC ekonomisine verilen katkı olumlu gelişmeler olarak kabul edilirken, bu büyümenin sürdürülebilir olmasının ancak ve ancak ‘stratejik plan ve kaliteye’ yönelik ısrarlı bir odaklanma ile mümkün olabileceği prensibinden hareket edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Büke, şöyle devam etti:

“Çalışma grubumuz, yapılan stratejik planlama çalışmasının YÖK tarafından tüm paydaşlar için artı değer yaratmak üzere takip edilen kalite ve strateji çalışmaları ile uyum ve koordinasyon içinde olması gerekliliğini temel parametre olarak kabul etmektedir. Bir diğer parametre Avrupa Birliğine uyum çalışmalarımızdır. Bu konu KKTC yükseköğretiminin Avrupa Birliği uyum çalışmaları açısından da büyük önem arz etmektedir. Stratejik planda yükseköğretim alanında global gelişmeler de temel kriter olarak dikkate alınacaktır.”

Büke, temel yol haritası adımlarının belirlendiğini belirterek, çalışma aşamalarının tamamlanması süreçlerine ilişkin şunları kaydetti:

“KKTC yükseköğretimi ile ilgili stratejik plan ve planlama sürecine zemin oluşturacak önceki raporların ve çalışmaların değerlendirilmesi, paydaş görüşlerinin alınması ve çevre analizinin tamamlanması sonucunda mevcut durum ve beklentiler belirlenecektir.

Yükseköğretim Stratejik Değerlendirme ve Vizyon Çalıştayı tüm paydaşların katılımı ile düzenlenecektir: Bu çalıştayda mevcut durum raporu özetlenecek, KKTC yükseköğretim vizyonunun, öncelik ve temel stratejilerinin ana hatları masa çalışmalarıyla belirlenecektir. Çalıştayın bir oturumu ülkenin kapasitesine uyumlu yükseköğretim planlaması sürecine ve bu konuda yapılması gereken çalışmaların belirlenmesine ayrılacaktır. Belirlenen daha geniş paydaş grubu katkılarıyla, Stratejik Plan tamamlanacaktır. Stratejik Plan’ın ilk taslağı tüm paydaşlarla paylaşılacak ve gerekçeli geribildirimler istenecektir. Stratejik Plan’ın son şekli yayınlanacak ve göstergeler üzerinden yapılacak plan takip süreci için bir komisyon oluşturulacaktır.”

YÖDAK Başkanı Büke, YÖDAK komisyonu tarafından, stratejik planın belirlenen aralıklarla gözden geçirilmesi ve değişen koşullar ve düzenli toplanan veriler ışığında yenilenmesinin öngörüldüğünü de ekledi.

(GÖZ/GÜL)