YÖDAK Başkanlığı’ndan Alınan Gökçekuş, Yazılı Açıklama Yaptı

“GÖREVDEN ALINMAMI GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bugün görevden aldığı Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, görevden alınmasını gerektirecek bir durum olmadığını savundu.

Gökçekuş, yazılı açıklamayla, görevden alınmasını değerlendirdi.

Açıklamasına Başsavcılık görüşü ve mahkeme kararını da ekleyen Gökçekuş, “Görevden alınma gerekçelerinin hiçbirinin gerçeğe dayandırılmadığını ve yapılan uygulamanın haksız bir uygulama olduğunu açıklamak gerekli olmuştur” ifadelerine yer verdi.

Bahsi geçen konularda Başsavcılık görüşü ve mahkeme kararı bulunduğunu, belgeleriyle birlikte değerlendirildiğinde herhangi bir ihmalinin ve/veya kusurunun olmadığının açıkça ortada durduğunu savunan Gökçekuş, şunları kaydetti:

“Nitekim Cumhurbaşkanlığının talebi ile Başsavcılık tarafından yapılan soruşturma sonucunda KKTC Başsavcılık görüşü Cumhurbaşkanlığına iletilmiş ve bu görüş ile Pilotaj Programı konusunda, şahsımın herhangi bir kusuru bulunmadığı saptanmıştır. Özellikle o dönemde görev yapan YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Sayın Umay Günay Türkeş’in de bu konudaki yazılı ifadesi oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu hususlara ilişkin belgeler de açıklamamın ekinde sunulmuştur.

Diğer bir konu olan Sınıf Öğretmenliği konusunda ise Mahkeme Kararı mevcut olup, mahkeme kararı sonrası şahsım ve 3 YÖDAK üyesi tarafından imzalanmış karar da bu konuda yapılmaya çalışılan haksızlığı açıkça ortaya koyacak belgeler olup bunlar da ekte sunulmuştur.”

Hüseyin Gökçekuş, “Başsavcılık soruşturması ve bu konuda Başsavcılığın yazılı görüşü bulunmasına rağmen, Cumhurbaşkanı’nın görevlendirdiği Avukat Hakkı Önen’in aynı konuda soruşturma yaparak, bu konudaki farklı görüşünün Cumhurbaşkanı tarafından Başsavcılık görüşüne tercih edilmiş olmasının oldukça manidar olduğunu” iddia etti.

“Ayrıca Sınıf Öğretmenliği konusunda mahkeme k bulunmasına ve ilgili YÖDAK üyelerinin 4’te 3 çoğunluğuyla mahkeme kararı sonrasında ikinci kez onaylanan programın kendisinin yanıltması ile yapıldığının iddia edilmesinin de oldukça düşündürücü ve hayretler içinde kalınacak bir durum yarattığını” öne süren Gökçekuş, “Sonuç olarak şahsımın görevden alınmasını gerektirecek bir durumun olmadığı; Yüce Mahkememizin vermiş olduğu karar metinlerinin ve ekte sunduğum YÖDAK kararı ve diğer belgelerin incelenmesi ile herkes tarafından açıkça görülecektir” dedi.

Gökçekuş, “Başsavcılık ve mahkeme kararı olan konularda Cumhurbaşkanı’nın atadığı bir soruşturma memuruna rapor tanzim ettirmesinin ve bu raporu bulgu yaparak kendisini görevden almasının şahsı adına değil ama demokrasinin temeli olan kuvvetler ayrılığı ilkesi, kurumu ve KKTC halkı adına üzüntüyle karşıladığını” belirtti.



