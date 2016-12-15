YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Büke, Akıncı Tarafından Kabul Edildi

Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni dönemde yürütülecek çalışmalarla YÖDAK’ın yönetim kabiliyetine yeniden ulaşmasını, kaybedilen itibarın yeniden kazanılmasını ve ülkemizdeki yüksek öğretim düzeyinin çok daha nitelikli bir seviyeye gelmesini istedi.

Akıncı YÖDAK Başkanını Kabul Etti





Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni dönemde yürütülecek çalışmalarla YÖDAK’ın yönetim kabiliyetine yeniden ulaşmasını, kaybedilen itibarın yeniden kazanılmasını ve ülkemizdeki yüksek öğretim düzeyinin çok daha nitelikli bir seviyeye gelmesini istedi.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Sarıoğlu Büke’yi kabulünde, bu hedeflere ulaşılabilmesi için kurul üyelerinin yeni başkanla bir arada uyum içinde çalışması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Toplumumuzun beklentisi budur. Kendisine üstün başarılar diliyorum” dedi.

Böyle bir görevi kendisine uygun gördüğü için Cumhurbaşkanı’na teşekkür eden YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Sarıoğlu Büke, “Amacımız, tüm üniversitelerimizin uluslararası düzeyde bir kimlik kazanması olacaktır. Tüm kurul üyeleri ile birlikte heyecan ve azimle çalışacağız. Tüm üniversitelerimize ve KKTC’ye tüm vatandaşlarımıza, herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.