YMO'dan Jeoloji Öğretmenliği Kadrosunun Gereksiz Lanse Edilmesine Tepki

er Mühendisleri Odası (YMO), Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde 2017-2018 eğitim öğretim yılında açılan Harita-Tapu-Kadastro ve Sondör bölümleri için jeoloji öğretmeni kadrosunun gereksiz olarak lanse edilmesine tepki gösterdi.

YMO Başkanı Oğuz Vadilili, yaptığı açıklamada, söz konusu derslerin geçen yıl sözleşmeli öğretmen tarafından verildiğini belirtti.

Vadilili, 2017’de açılan bölümün 2018’de ‘Harita-Tapu-Kadastro, Sondaj, Zemin ve Kaya Mekaniği Laborantlığı’ haline dönüştüğüne dikkat çekerek, bu yıl ikinci sınıf olacak öğrencilerin temel eğitimin dışında mesleki eğitim de almaya başlayacaklarını kaydetti.

Mesleki özel eğitimlerin ilgili lisans yeterliliğine sahip öğretmenler tarafından verilmesi gerektiğine dikkat çekerek Eğitim Bakanlığı’na öneri sunulduğunu söyleyen Vadilili, açılan öğretmenlik münhallerinden, kurumsal kimliğe sahip odanın görüşlerini dikkate aldığı için Eğitim Bakanlığı’na teşekkür etti.

Oğuz Vadilili, münferit birkaç kişinin görüşleri doğrultusunda basında yer alan haberlerde Jeoloji Öğretmeni münhalinin gereksiz olarak lanse edilmeye çalışıldığı belirtti. Vadilili, sondaj, zemin ve kaya mekaniği eğitimi verecek jeoloji öğretmenini gereksiz olarak göstermeye çalışmanın ve tüm müfredatın, istihdam edilmesi istenen ‘iki’ harita tapu kadastro öğretmeni tarafından verilmesini istemenin bilimselliğe uymayan talepler olduğunu savundu.



