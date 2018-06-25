Yks Sınavı 30 Haziran Ve 1 Temmuz\'da...yüksek Öğrenim Ve Dışilişkiler Dairesi\'nden Adaylara Uyarılar





Lefkoşa, 25 Haziran 18 (.): Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 30 Haziran Cumartesi ve 01 Temmuz Pazar yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) hakkında adaylara dikkatli olması uyarısında bulundu.Daire’den yayımlanan bildiride, birinci oturum olan Temel Yetenek Testi (TYT)’nin 30 Haziran Cumartesi; ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT)’nin 1 Temmuz Pazar yapılacağı, birinci ve ikinci oturumun 10:15’de başlayacağı, üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT)’nin de 1 Temmuz Pazar günü, 15.45’te başlayacağı belirtildi.UYARILARBildiriye göre, adaylar bir ve ikinci oturum için saat 10.00’dan sonra, üçüncü oturum için ise 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınavlara katılacak adayların zamanında sınav binalarında hazır olmaları gerekiyor.ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlanmadığı, öğrencinin sınava gireceği yer bilgisini gösteren Sınav Giriş Belgelerine ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri girilerek erişilebileceği belirtildi.SINAVA GİRİŞ BELGESİSınava Giriş Belgesi üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunuyor. Adaylar sınavın ilgili oturumuna ait Sınav Giriş Belgesini mutlak surette yanlarında bulundurmalıdır.Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmalarının, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemli olduğu belirtildi.SINAV BİNASINA SUYUN DIŞINDA HİÇBİRŞEY BIRAKILMAYACAKSınavda kullanılacak kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker, ÖSYM tarafından temin edilecek. Bu nedenle şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyecek sınav binalarına alınmayacak.KİMLİK BELGESİ ZORUNLULUĞUAdayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmalarının zorunlu olduğu hatırlatıldı.Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacak.Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, güncel bir fotoğraf ve T.C. kimlik numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecek.BELGELER EKSİKSİZ OLMALIİlgili oturuma ait Sınav Giriş Belgesi ve yukarıda belirtilen belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazeretleri ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsalar bile sınavları geçersiz sayılacak.(ID/ÖK)