YKS Sonuçlarına Göre 2018-2019 Öğretim Yılı İçin Yükseköğretim Programlarına ÖSYM Tarafından Ek Yerleştirme Yapılacak. 20 Eylül Perşembe Gününe Kadar Başvuruların Yapılması Gerekiyor

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 Öğretim Yılı için yükseköğretim programlarına ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacağını; adayların 20 Eylül Perşembe gününe kadar başvurularını yapmaları gerektiğini duyurdu.



Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler tarafından yapılan yazılı açıklamada, adayların, 2018-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, bugünden itibaren 20 Eylül’e kadar TC kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapması gerektiği kaydedildi.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“YKS Ek yerleştirme işlemleri, 2018 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu, 2018 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2018-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kural ve ilkelere göre yapılacaktır. 2018-ÖSYS Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar (açık öğretimin kontenjansız programlarına yerleşenler hariç) ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir”.



