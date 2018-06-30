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YKS Sınavı bugün ve yarın yapılacak

Türkiye’nin düzenlediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün ve yarın yapılacak.

YKS Sınavı bugün ve yarın yapılacak

Türkiye’nin düzenlediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün ve yarın yapılacak.

30 Haziran 2018 Cumartesi 08:37
YKS Sınavı bugün ve yarın yapılacak

GENÇLER, TEMEL YETERLİLİK İÇİN BUGÜN, ALAN YETERLİLİK VE YABANCI DİL İÇİN DE YARIN TER DÖKECEK

Türkiye’nin düzenlediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün ve yarın yapılacak. 

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15’te başlayacak.

İkinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) yarın gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testi oturumu saat yarın 10.15’te, Yabancı Dil Testi (YDT) de yarın saat 15.45’te başlayacak
Adaylar bir ve ikinci oturum için saat 10.00’dan sonra, üçüncü oturum için ise 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınavlara katılacak adayların zamanında sınav binalarında hazır olmaları gerekiyor.
 

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Son Güncelleme: 30.06.2018 11:45
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