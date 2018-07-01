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YKS Sınavı 2. bölümü bugün

Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 2. bölümü bugün yapılıyor.

YKS Sınavı 2. bölümü bugün

Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 2. bölümü bugün yapılıyor.

01 Temmuz 2018 Pazar 06:41
YKS Sınavı 2. bölümü bugün

Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 2. bölümü bugün yapılıyor.

Türkiye’yle birlikte KKTC’deki sınav merkezlerinde yer alan Sınavın 1. oturum olan Temel Yetenek Testi (TYT) dün yapılırken; Alan Yeterlilik Testi (AYT)birinci ve ikinci oturumu bugün saat 10:15’te, üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te başlayacak.

Adaylar bir ve ikinci oturum için saat 10.00’dan sonra, üçüncü oturum için ise 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınavlara katılacak adayların zamanında sınav binalarında hazır olmaları gerekiyor.
 

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Son Güncelleme: 01.07.2018 10:03
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