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YKP’den “Kıbrıs Barış Yürüyüşü” İçin Çağrı!

Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryası, Kıbrıs Barış Konseyi tarafından 10 Haziran Pazar günü İngiliz üslerine ve savaşlara karşı düzenlenecek “Kıbrıs Barış Yürüyüşü” için katılım çağrısı yaptı.

YKP’den “Kıbrıs Barış Yürüyüşü” İçin Çağrı!

Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryası, Kıbrıs Barış Konseyi tarafından 10 Haziran Pazar günü İngiliz üslerine ve savaşlara karşı düzenlenecek “Kıbrıs Barış Yürüyüşü” için katılım çağrısı yaptı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 07:18
YKP’den “Kıbrıs Barış Yürüyüşü” İçin Çağrı!

Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryası, Kıbrıs Barış Konseyi tarafından 10 Haziran Pazar günü İngiliz üslerine ve savaşlara karşı düzenlenecek “Kıbrıs Barış Yürüyüşü” için katılım çağrısı yaptı.
YKP’den yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs’ın her iki yanında barışa inanan ve bunun için mücadele eden herkesi, 10 Haziran Pazar günü Ağrotur Üssü bölgesinde yapılacak Kıbrıs Barış Yürüyüşüne katılmaya çağırıyoruz” denildi. 
Yürüyüşü için saat 10.00’da Kolossi-Ağrotur Yolu'nda (Asomatos kavşağı) buluşulacak ve daha sonra İngiliz Ağrotur Üssü’ne yürüyüş gerçekleştirilecek. Yürüyüş için sabah saat 08.15’te Ledra Palace geçiş noktasından otobüs kalkacak.

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Açıklamada, bölgede süren paylaşım savaşlarının bölge halkalarının öldürülmesine, yerinden edilmesine, ekolojik yıkımlara neden olduğu ifade edilerek, savaşa karşı barışı talep edenlerin sokakta olması gerektiği vurgulandı. 
Açıklamada, son dönemde NATO’nun etki alanın genişletilmesi zorlamasının Kafkaslarda ve Ukrayna’da silahlı çatışmaları tetiklediği, benzer hegemonya mücadelesinin Ortadoğu’yu cehenneme çevirdiği dile getirildi. 
YKP açıklamasında, NATO’nun bir savaş aracı olduğu ve barış talep edenlerin doğal talebinin her zaman NATO’nun kapatılması olması gerektiği savunuldu. 
 


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Son Güncelleme: 06.06.2018 10:42
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