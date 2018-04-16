YKP’den Hükümete “Yolsuzluk Dosyalarını İleri Taşımama” Eleştirisi

Yeni Kıbrıs Partisi(YKP), hükümete, yolsuzluk dosyalarını ileriye taşımama eleştirisinde bulundu.



YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran yaptığı yazılı açıklamada, “Hesap soracağız demek, dosyaları karıştırıp suçları sıralamak ve onlara kulp takmak değil” dedi.



Hükümetin yolsuzluk dosyalarıyla ilgili işlemleri ileriye taşıması gerektiğini ifade eden Durduran, “Siyasileri suçlayıp, cezasız bıraktırmak da ayrı rezalettir. Siyasi suçlulara suçlarında yardımcı olanların suçları gizli bırakılıyor” dedi.



Durduran, suç oluşturabilecek olguların “dibine darı ekerek”araştırılması gerektiğini kaydetti.



