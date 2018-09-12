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YKP’den 12 Eylül Açıklaması…

YKP’den 12 Eylül Açıklaması…

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:07
YKP’den 12 Eylül Açıklaması…

“AÇIKLANAN BELGELER AÇIKÇA 12 EYLÜL’ÜN AMERİKAN YANLISI DARBE OLDUĞUNU AMA HÂLÂ İLGİLİ POLİTİKALARIN SÜRDÜĞÜNÜ GÖSTERMEKTE”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretaryası Türkiye’de 12 Eylül 1980’de gerçekleştirilen darbeye ilişkin son yayımlanan belgeleri değerlendirerek, 12 Eylül darbesini yeniden kınadı.

YKP açıklamasında, açıklanan belgelerin açıkça 1980 darbesinin Amerikan yanlısı darbe olduğunu, ama hâlâ ilgili politikaların sürdüğünü gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, “ABD, çıkarına gördüğü kadar demokratik olması için baskısını sürdürür, Kıbrıs sorununa çözüm hakkında uyarılar yapar ama işi ileri götürmez.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “12 Eylül felaketinde çekilen acıları ve demokratikleşmede engellemenin kaybettirdiği zamanı düşünüp halk düşmanlarını şiddetle kınarız.” ifadelerine yer verildi.

 

Son Güncelleme: 12.09.2018 17:15
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