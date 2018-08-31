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YKP’den 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı!

“İŞGALLERE, SAVAŞLARA KARŞI BARIŞ, İNSANLIĞIN GELECEĞİ İÇİN TEK SEÇENEK”

YKP’den 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı!

“İŞGALLERE, SAVAŞLARA KARŞI BARIŞ, İNSANLIĞIN GELECEĞİ İÇİN TEK SEÇENEK”

31 Ağustos 2018 Cuma 15:25
YKP’den 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı!


“İŞGALLERE, SAVAŞLARA KARŞI BARIŞ, İNSANLIĞIN GELECEĞİ İÇİN TEK SEÇENEK”
 Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “YKP bu 1 Eylül’de, bir kez daha işgallere ve savaşlara karşı, barışın, insanlığın geleceği için tek seçenek olduğunun altını çizer, barış ve küresel adalet için mücadelenin yükseltilmesi çağrısı yapar” ifadelerini kullandı.
Mesajda Kıbrıs’ın içinde bulunduğu bölgede yaşanan sorunlara işaret edilerek, “Bugün bölgemiz savaş, silahlı çatışma ve yeni askeri müdahalelerin ve işgallerin sürekli yaşandığı coğrafya konumundadır ve Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin kullanımından ve diğer yabancı ülkelerin askeri faaliyetlerinden dolayı bizler de bölgede süren savaşların parçasıyız” denildi.
Kıbrıslıların savaşlardan, silahlı çatışmalardan çok çektiği belirtilen mesajda, anti-militarist, savaş ve işgal karşıtı mücadelede önemli olduğu kaydedildi.
Mesajda, “Yeni Kıbrıs Partisi, bu nedenle adanın tamamen askersizleştirilmesi ve tüm militarist yapıların tamamen ortadan kaldırılması için ve bölgedeki işgallere ve savaşlara karşı yıllardır sürdürdüğü barış mücadelesini devam ettirmekte kararlıdır. YKP, çözüm sürecinde güvenliğin tartışıldığı koşullarda garantiler gibi askeri seçeneklerin gerçekten sorunları çözmeyeceğini vurgular ve hatırlatır unutmayalım en etkin güvenlik ve garanti vicdanlarımızdır” ifadeleri kullanıldı.
 

Son Güncelleme: 31.08.2018 18:40
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