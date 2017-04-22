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22 Nisan 2017 Cumartesi 10:05

Ykp Yürütme Kurulu Türkiye’deki Referandum Sonuçlarını Değerlendirdi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu, Türkiye’deki referandumun sonuçlarını değerlendirerek “tehlikeli sularda seyredildiğini, Türkiye’de artabilecek ekonomik sıkıntıların ülkeyi de felaket boyutuna ulaştırabileceği” görüşünü belirtti.

Ykp Yürütme Kurulu Türkiye'deki Referandum Sonuçlarını Değerlendirdi
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“HAZIRLIKLI OLMAK İÇİN YAPILACAK BİR ŞEY VARSA DÜŞÜNMEYE BAŞLAMALIYIZ”

Lefkoşa, 22 Nisan 17 : Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu, Türkiye’deki referandumun sonuçlarını değerlendirerek “tehlikeli sularda seyredildiğini, Türkiye’de artabilecek ekonomik sıkıntıların ülkeyi de felaket boyutuna ulaştırabileceği” görüşünü belirtti.

YKP, “Hazırlıklı olmak için yapılacak bir şey varsa düşünmeye başlamalıyız” dedi.

YKP Yürütme Kurulu imzasıyla yapılan yazılı bir açıklamada, Türkiye’deki referandumda medyanın, yargının ve akademik çevrelerin baskı altında tutulduğu belirtilerek tutumu yorumlandı ve kimsenin baskıdan ari olmadığını, halkın yarısının “hayır” demesine rağmen referandum oylamasına kadarki süreç boyunca özel kanalların “evet” için çalışmış olmasının değerlendirilmesinin bir gücün onları bastırabildiğini gösterdiği görüşüne yer verildi.

Böyle bir gücün olduğu yerde demokrasi, hukuk ve güvenliğin kalmayacağı belirtilen YKP açıklamasında, böyle bir ortamda muhalefetin ancak devletin baskısının ulaşamadığı yerlerde görünür hale gelmek ve gizlenmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Bu durumun KKTC için de tehlike olduğu belirtilen açıklamada, polis örgütünde bir FETÖ operasyonu yapıldığı hatırlatıldı “Türkiye’den kaç kişinin KKTC’ye geldiği ve şüphelilerin nereden, ne maksatla KKTC’de görevli oldukları” gibi soruların sorulmaya korkulduğu ifade edildi.

Türkiye’deki gelişmelerin endişeyle izlendiği kaydedilen açıklamada, ekonomik sorunların daha da artabileceği ve sorunların felaket boyutuna ulaşabileceği uyarısında bulunuldu.

(RU/GÜL)

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