Ykp Sekretaryası Seçildi

YKP’nin bir sonraki Parti Meclisi olağan toplantısının 3 Temmuz Pazartesi günü yapılacağı da belirtildi.

Parti Meclisi toplantısında son siyasal gelişmeler, süren eylemler ve sağlık alanındaki sorunlar da değerlendirildi.

Sekretarya 16 Mayıs Salı günü toplanarak kendi içinde görev bölümü yapacak.

YKP’den yapılan açıklamaya göre sekretarya üyeliğine Murat Kanatlı, Alpay Durduran, Hamit Aygün, Yaşar Karakaş ve Tolga Yücedal seçildi.

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Parti Meclisi ilk toplantısını dün akşam yaptı. Toplantıda YKP Sekretaryası da belirlendi.

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Parti Meclisi ilk toplantısını dün akşam yaptı. Toplantıda YKP Sekretaryası da belirlendi.