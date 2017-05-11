Ykp Sekretaryası Seçildi

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Parti Meclisi ilk toplantısını dün akşam yaptı. Toplantıda YKP Sekretaryası da belirlendi.
YKP’den yapılan açıklamaya göre sekretarya üyeliğine Murat Kanatlı, Alpay Durduran, Hamit Aygün, Yaşar Karakaş ve Tolga Yücedal seçildi.
Sekretarya 16 Mayıs Salı günü toplanarak kendi içinde görev bölümü yapacak.
Parti Meclisi toplantısında son siyasal gelişmeler, süren eylemler ve sağlık alanındaki sorunlar da değerlendirildi.
YKP’nin bir sonraki Parti Meclisi olağan toplantısının 3 Temmuz Pazartesi günü yapılacağı da belirtildi.
(DOĞ/GÜL)