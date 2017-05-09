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09 Mayıs 2017 Salı 10:42

Ykp Salamis Sit Alanıyla İligli Kararları Eleştirdi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Salamis sit alanlarıyla ilgili olarak verilen kararları eleştirdi ve idarecileri “ülkeyi peşkeş çekerek üstüne pişkin açıklamalarda bulunmakla” suçladı.

Ykp Salamis Sit Alanıyla İligli Kararları Eleştirdi
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Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Salamis sit alanlarıyla ilgili olarak verilen kararları eleştirdi ve idarecileri “ülkeyi peşkeş çekerek üstüne pişkin açıklamalarda bulunmakla” suçladı.

YKP Sekretarya Üyesi Murat Kanatlı yazılı açıklamasında, verilen kararların imarın önünü açacağı uyarısında bulundu.

Kanatlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkede yatırım önünde eski püskü şeyler ciddi engeller oluşturmaktadır. Yalnız Salamis bölgesi değil, Girne’deki eski püskü şeyler de yatırımın önünde ciddi engeldir. Dağlar drabez, sahibi her kimse alsın Girne Kalesini taşısın dağa, drapezin üstüne. Denize sıfır, milyon euroluk yerde kale mi olur? Oraya dev kumarhaneli otel yapacağız, çağrımız Luzinyandır, Venediktir her kimse sahibi gelsin kalesini alsın, böyle sorumsuzluk olmaz, yatırım hakkı kimsenin engellenemez!...Elbette Othello’ya da sıra gelecek o konuda da yatırım talepleri var. Othello’da bir evler yer isterler denize taraf, onu de elbette ki bu bakanlar kurulunun ciddiyetle düşüneceğine eminiz. Bir süredir sağı solu peşkeş çekip üzerine pişkin açıklamalar yapan idareciler konusunda YKP olarak böyle ciddi açıklama yapma gereği duyduk, kamuoyunu gündemine saygılarımızla getiririz”.

(ÖZ/ŞEB)

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