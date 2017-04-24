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24 Nisan 2017 Pazartesi 11:51

Ykp Nükleer Karşıtı Eyleme Katılım Çağrısı Yaptı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), KKTC ve Güney Kıbrıs’tan bazı siyasi parti, sendika ve örgütlerle birlikte, Çernobil faciasının 31’inci yıl dönümü nedeniyle 26 Nisan’da düzenlenecek nükleer&nbsp; karşıtı iki toplumlu eyleme katılım çağrısı yaptı.

Ykp Nükleer Karşıtı Eyleme Katılım Çağrısı Yaptı
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Lefkoşa, 24 Nisan 17 (.): Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), KKTC ve Güney Kıbrıs’tan bazı siyasi parti, sendika ve örgütlerle birlikte, Çernobil faciasının 31’inci yıl dönümü nedeniyle 26 Nisan’da düzenlenecek nükleer  karşıtı iki toplumlu eyleme katılım çağrısı yaptı.

YKP’den yapılan açıklamaya göre, 19.00-20.00 saatleri arasında  Ledra Sokağı’nın her iki tarafında  gerçekleştirilecek eyleme  ortak çağrıyı yapan siyasi parti ve örgütler şunlar:

“Çalışan Halkın İlerici Partisi (AKEL), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Kıbrıs Yeşiller – Yurttaşlar İşbirliği, KTÖS, KTOEÖS, Çevre Mühendisleri Odası, Yeşil Barış Hareketi, Biyologlar Derneği, Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Bağımsızlık Yolu, Dayanışma, Envision Diversity, Kuir Kıbrıs, Kıbrıs Barış Konseyi, EDON, Kıbrıs Genç Yeşiller (NE.OI), PEO, POGO “
Ortak çağrıda, “Ledra Sokağı’nın her iki tarafında Çernobil mağdurlarını anmak için mumlarla toplanıp,  insan zinciri oluşturma” daveti yapıldı.

Çağrıda, nükleer enerjinin tehlikelerine, Çernobil ve Fukishima’daki nükleer kazalara dikkat çekilerek, “Girne’nin kıyısından 90 km uzakta olan Akkuyu’da benzer bir senaryonun tekrarlanmaması için hiçbir gerekçe yok!” ifadelerine yer verildi.

Çağrıda, Türkiye’nin güneyinde inşa edilecek bir nükleer santraldeki olası kazanın yakında yaşayan insanlar dahil tüm canlıların hayat kalitesini tahrip edeceği ileri sürüldü.

(YIL/ŞEB)

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