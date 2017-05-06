Ykp’nin 13’üncü Olağan Genel Kurulu Yapılıyor

KANATLI: “ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM EMEK MÜCADELESİ VERENLERLE DAHA FAZLA DAYANIŞMA, DAHA FAZLA MÜCADELE DÖNEMİ OLACAK”

Lefkoşa, 6 Mayıs 17 Yeni Kıbrıs Partisi’nin (YKP) 13’üncü olağan genel kurulu yapılıyor.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) lokalinde şu sıralar gerçekleşen genel kurulun gündeminde, parti tüzük değişikliği, kurultay kararları, mali rapor ve Parti Meclisi raporu var.

YKP’nin disiplin kurulu ile Parti Meclisi üyeleri de bugünkü kurultayda belirlenecek.

Genel Kurulda ilk sözü YKP Yürütme Kurulu Üyesi Hamit Aygün aldı.

AYGÜN

Aygün 1972’de Türkiye’de yaşananlara işaret ederek, bu yılda sosyalist harekette unutulmayacak olaylara tanıklık edildiğini söyledi.

Kırılma yılı gibi görünse de 1972’nin sosyalist hareketin sesinin daha gür çıkmasını sağladığını söyleyen Hamit Aygün, “Türkiye’deki halkların kıvılcımı ışık oldu, yol oldu, Kıbrıs’a uzandı. Biz antifaşist uygulamalara, emperyalizme ve işgale karşı durmaya devam edeceğiz, mücadelemiz sosyalizm gelene kadar bitmeyecek” dedi.

Hamit Aygün’ün konuşmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, sonra da başkanlık divanı oluşturuldu.

Divan Başkanlığına Rasıh Keskiner getirilirken, Serhan Gazioğlu ile Günay Kaşer divan sekreterleri oldu.

KANATLI

YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı da bir konuşma yaparak, YKP’nin 28 yıldır örgütlü mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

Ülkenin her yanında talanın ve yağmanım sürdüğünü, yolsuzluğun başını alıp gittiğini, doğaya karşı hunharca saldırıların rutin hale geldiğini söyleyen Kanatlı, “Toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlüğü için mücadelenin daha da önem kazanması, vicdani ret için daha çok çalışma yapılması gerek” dedi.

Kanatlı, insan hak ve özgürlüklerinin her gün yeni uygulamalarla daraltıldığını da savunarak, bunlara karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki çalışma yaşamının cehenneme döndüğünü, patronların işçi değil köle aradığını söyleyen Murat Kanatlı, özelde sendikalaşmanın hayal olmadığını dile getirdi.

Kanatlı, “Bizim için önümüzdeki dönem, uluslararası sözleşme ve antlaşmalara uygun güvenceli, sendikalı, ücretleri ve çalışma koşulları ile insan onuruna yakışır bir çalışma yaşamı için emek mücadelesi verenlerle daha fazla dayanışma, daha fazla mücadele dönemi olacak” dedi.

“Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesi için, statükoya karşı ve işgalin ortadan kalkması için mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz” diyen Kanatlı, “Umutsuzluk, statükonun, işgalin ve fetih politikalarının devam etmesi, kökleşmesi, kurumsallaşması demektir. Bize en çok umutlu olmak yakışır” şeklinde konuştu.

Kanatlı, YKP’nin mücadelesine katkı koymak isteyenlere seslenerek, “Dili, dini, rengini, ne olursa olsun, kadınlara, kuir bireylere, gençlere, emekçilere, ekolojistlere, anti-militaristlere, barış aktivistlerine Yeni Kıbrıs Partisi’ne katılım çağrısı yapıyoruz” dedi.

(RÇ/HÖ) FOTOĞRAFLI

Haber: Rahme Çiftçioğlu Fotoğraflar: Erol Uysal