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21 Nisan 2017 Cuma 13:50

Ykp: “navteksler Gerginliği Arttırır”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu,&nbsp; yeni navtekslerin gerginliği artırdığını belirterek, açıklık ve dünya ile uyumlu tutumun gerekli olduğunu kaydetti.

Ykp: 'navteksler Gerginliği Arttırır”
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Lefkoşa, 21 Nisan 17 (.): Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu,  yeni navtekslerin gerginliği artırdığını belirterek, açıklık ve dünya ile uyumlu tutumun gerekli olduğunu kaydetti.

YKP’den yapılan yazılı açıklamada Kıbrıs’ın etrafındaki denizlerdeki doğal gaz ve petrol kaynaklarının  “fırsat veya lanet” denilen olguya dönüştüğü belirtilerek, fırsat veya lanet olmasının çevre devletlerinin tutumuna bağlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, konunun uluslararası hukuk ilkeleri çevresinde ele alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada,  “Kuzey Kıbrıs Türkiye ile beraber hareket ederken denizdeki haklarını Türkiye ile adil olarak belirlemiş midir?” sorusunun yanıtsız kalmaması ve bunun cevabının halka açıklanması gerektiği ifade edildi.

YKP açıklamasında “KKTC olarak devam edecekmiş gibi paylaşım yaparsak şimdi de o şekilde hareket edeceğimize Kıbrıs’ın birleşik haliyle oluşan haklarının yarısını talep edersek çelişkiye düşeriz ve Kıbrıs’ı değil Türkiye’yi Kıbrıs’ın zararına savunmuş oluruz” iddialarına yer verildi.

(YIL/GÜL)

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