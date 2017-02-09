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09 Şubat 2017 Perşembe 13:14

Ykp, Kthy’yle İlgili Meclis Araştırma Komitesi’nin Raporunu Değerlendirdi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) milletvekillerinin, halkın gözü önünde, partilerini korumak için ihmal, suiistimal ve yolsuzlukları kapattığını savundu.

Ykp, Kthy'yle İlgili Meclis Araştırma Komitesi'nin Raporunu Değerlendirdi
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“MİLLETVEKİLLERİ, HALKIN GÖZÜ ÖNÜNDE, PARTİLERİNİ KORUMAK İÇİN İHMAL, SUİİSTİMAL VE YOLSUZLUKLARI KAPATIYOR”

Lefkoşa, 9 Şubat 17 : Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) milletvekillerinin, halkın gözü önünde, partilerini korumak için ihmal, suiistimal ve yolsuzlukları kapattığını savundu.

YKP Yürütme Kurulu, KTHY Uçuşlarının Sonlandırılma Sebeplerinin Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi’nde yaşananları değerlendirdi.

Konuyla ilgili YKP’den yapılan açıklamada, Komite çalışmalarında yaşanan sorunlara değinilerek “Bilmeliyiz ki yolsuzluklar ortaya çıkarılabilir ve hükümetler engel olamazlar. Yeter ki çağdaş bir sistem kurulsun” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizdeki sistem demokratik gibi görünse de yanlış kurulmuştur. Liyakat sisteminin uygulanmasını, bağımsız kurumlar aracılığıyla ve güç ve yetki verilmiş muhalefet mebuslarıyla yolsuzlukların önlenmesini sağlamakta yetersizlikler ve eksikliklerle doludur. Halkımız bunu gidermeyi siyasete dayatmalıdır.”

(DOĞ/GÜL)

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